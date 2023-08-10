У КМВА розповіли, скільки відсотків столичних шкіл забезпечено укриттями
У Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Деталі
Зазначається, що наразі укриттями вже забезпечено:
- 83% закладів дошкільної освіти;
- 91 % загальної середньої освіти;
- 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
- 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
"Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць", — кажуть у КМВА.
Окремі власні бомбосховища
Також для для декількох шкіл будуть облаштовані окремі власні підземні укриття.
"Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року", — йдеться в повідомленні.
Всього освітніх установ комунальної форми власності у Києві - 1056, освітою охоплено понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області один із підрядників під час ремонту в бомбосховищі завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
Додамо, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.