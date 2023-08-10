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У КМВА розповіли, скільки відсотків столичних шкіл забезпечено укриттями

10 серпня 2023 10:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМВА розповіли, скільки відсотків столичних шкіл забезпечено укриттями
Укриття в одній із київських шкіл. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Деталі

Зазначається, що наразі укриттями вже забезпечено:

  • 83% закладів дошкільної освіти;
  • 91 %﻿ загальної середньої освіти;
  • 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
  • 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

"Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць", — кажуть у КМВА.

Окремі власні бомбосховища 

Також для для декількох шкіл будуть облаштовані окремі власні підземні укриття.

"Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року", — йдеться в повідомленні.

Всього освітніх установ комунальної форми власності у Києві - 1056, освітою охоплено понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області один із підрядників під час ремонту в бомбосховищі завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Додамо,  що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

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