В Конча-Заспе планируют реконструировать столовую за 88 млн гривен

Столовая Олимпийского центра в Конче-Заспе. Фото: ТСН

В сети назрел новый скандал по реконструкции столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", на что планируют потратить более 88 млн гривен. Пользователи возмутились такой новостью, кто-то считает, что это дороговато, а кто-то, что сейчас не актуально.

Об этом сообщает ТСН.

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Представители Центра высказывают мнение, что украинцы не полностью понимают размер проводимых работ на территории. Комплексную реконструкцию начали уже в 2019 году, в рамках которой строят крупные спортивные сооружения, планировали построить Олимпийский бассейн, а также столовую, включенную в общий план работ.

"Строим новое сооружение спального комплекса на 180 мест, а еще игровой зал. Также запланированы работы по столовой центру, ведь это здание построено в 70-х годах прошлого века", — рассказал генеральный директор "Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа" Андрей Крылюк.

Обеденный зал столовой олимпийцев. Фото: ТСН

По словам гендиректора Крилюка, планируется расширить столовую более чем на 2 тысячи квадратных метров, увеличить площадь залов, кухни, складов и обновить хранилище продуктов. Также улучшить подъездные пути и канализацию. Общая сумма проекта включает в себя оборудование, мебель и строительные работы и составляет 88 миллионов.

Крылюк отметил, что уже в этом году начнут фундаментные ремонтные работы столовой. Кроме того, он отметил, что в Украине многие спортивные объекты просто разбомблены оккупантами, а многие команды и сборные тренируются за границей и "вывозят туда деньги", поэтому ему грустно, что есть люди, которым не нравится такое "лишнее расходование средств".

Хранилище продуктов с морозильными камерами. Фото: ТСН

Относительно средств на реконструкцию гендиректор объяснил, откуда они взялись.

"Эти средства не из общего фонда бюджета Украины. Мы получили эти деньги из спецфонда. Он наполняется благодаря процентам, оплачиваемым от казино и игровых интернет-компаний, покупающих лицензии на игровую деятельность. Они обязаны за них платить 1,5% на спортивную инфраструктуру государства. Поэтому и появились эти средства. Но это не значит, что мы сразу потратим все 88 миллионов. На этот год запланировано потратить на работы по реконструкции столовой до 10 миллионов гривен", — отметил Крилюк.

Красным обозначена площадь достройки в столовую, которая есть сейчас. Фото: ТСН

Крылюк также отметил, что сейчас здесь проживают спортсмены, которым некуда вернуться из-за войны.

Напомним, что по данным следствия, бывшему председателю суда одного из районных судов Львовской области доложено о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки. Он незаконно выдал два решения суда.