У Конча-Заспі планують реконструювати їдальню за 88 млн гривень

Їдальня Олімпійського центру в Конча-Заспі. Фото: ТСН

У мережі назрів новий скандал щодо реконструювання їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на що планують витратити більш ніж 88 млн гривень. Користувачі обурилися такою новиною, хтось вважає, що це задорого, а хтось, що не на часі.

Про це повідомляє ТСН.

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Представники Центру висловлюють думку, що українці не повністю розуміють розмір проведених робіт на території. Комплексну реконструкцію почали вже у 2019 році, в рамках якої будують великі спортивні споруди, планували побудувати Олімпійський басейн, а також їдальню, яка включена до загального плану робіт.

"Будуємо нову споруду спального комплексу на 180 місць, а ще ігровий зал. Також заплановані роботи по їдальні центру, адже ця будівля зведена у 70-х роках минулого століття", — розповів генеральний директор "Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа" Андрій Крилюк.

Обідня зала їдальні олімпійців. Фото: ТСН

За словами гендиректора Крилюка, планується розширити їдальню на понад 2 тисячі квадратних метрів, збільшити площу залів, кухні, складів і оновити сховище продуктів. Також покращити під’їзні шляхи та каналізацію. Загальна сума проєкту включає устаткування, меблі та будівельні роботи і складає 88 мільйонів.

Крилюк зазначив, що вже цьогоріч розпочнуть фундаментні ремонтні роботи їдальні. Крім того, він наголосив, що в Україні багато спортивних об’єктів просто розбомблені окупантами, а багато команд і збірних тренуються за кордоном і "вивозять туди гроші", тому йому сумно, що є люди, яким не до вподоби таке "зайве витрачання коштів".

Сховище продуктів із морозильними камерами. Фото: ТСН

Щодо коштів на реконструкцію, гендиректор пояснив, звідки вони взялися.

"Ці кошти не з загального фонду бюджету України. Ми отримали ці гроші зі спецфонду. Він наповнюється завдяки відсоткам, які сплачуються від казино та ігрових інтернет-компаній, які купують ліцензії на ігрову діяльність. Вони зобов’язані за них сплачувати 1,5% на спортивну інфраструктуру держави. Тому і з’явилися ці кошти. Але це не означає, що ми одразу витратимо всі 88 мільйонів. На цей рік заплановано витратити на роботи з реконструкції їдальні до 10 мільйонів гривень", — зазначив Крилюк.

Червоним позначено площа добудови до їдальні, яка є зараз. Фото: ТСН

Крилюк також зазначив, що наразі тут проживають спортсмени, яким немає куди повернутися через війну.

Нагадаємо, що за даними слідства, колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.