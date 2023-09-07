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В КОВА рассказали, сколько ВПЛ пожилого возраста получили жилье

7 сентября 2023 17:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КОВА рассказали, сколько ВПЛ пожилого возраста получили жилье
Ключ от дома. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевщина заботится об обустройстве жилья для переселенцев. Следовательно, почти 600 переселенцев преклонных лет и с инвалидностью получили убежище.

Об этом сообщает КОВА.

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Киевская обладминистрация работает над тем, чтобы все категории ВПЛ имели возможность для поселения по прибытии.

"Введена программа "Убежище", предусматривающая предоставление возмещения на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, бесплатно приютивших ВПЛ", — говорится в сообщении.

Также при КОВА создан Координационный центр поддержки населения для оказания помощи не только ВПЛ, но и освобожденным из плена, людям с инвалидностью в результате боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.

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