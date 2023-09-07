В КОВА рассказали, сколько ВПЛ пожилого возраста получили жилье

Ключ от дома. Иллюстративное фото: google.com

Киевщина заботится об обустройстве жилья для переселенцев. Следовательно, почти 600 переселенцев преклонных лет и с инвалидностью получили убежище.

Об этом сообщает КОВА.

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Как Киевщина поддерживает ВПЛ

Киевская обладминистрация работает над тем, чтобы все категории ВПЛ имели возможность для поселения по прибытии.

"Введена программа "Убежище", предусматривающая предоставление возмещения на оплату коммунальных услуг владельцам помещений, бесплатно приютивших ВПЛ", — говорится в сообщении.

Также при КОВА создан Координационный центр поддержки населения для оказания помощи не только ВПЛ, но и освобожденным из плена, людям с инвалидностью в результате боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.