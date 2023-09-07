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У КОВА розповіли, скільки ВПО похилого віку отримали житло

7 вересня 2023 17:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КОВА розповіли, скільки ВПО похилого віку отримали житло
Ключ від будинку. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київщина дбає про облаштування житла для переселенців. Відтак, майже 600 переселенців похилого віку та з інвалідністю отримали притулок.

Про це повідомляє КОВА.

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Наразі Київська обладміністрація працює над тим, щоб усі категорії ВПО мали можливість для поселення після прибуття.

"Запроваджено програму "Прихисток", що передбачає надання відшкодування на сплату комунальних послуг власникам помешкань, які безкоштовно прихистили ВПО", — йдеться в повідомленні.

Також при КОВА створено Координаційний центр підтримки населення для надання допомоги не лише ВПО, а й звільненим із полону, людям з інвалідністю внаслідок бойових дій тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

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