В Крыму мужчине запретили писать в интернет за правду о том, кто "восемь лет бомбил Донбасс"

Житель Белогорска Андрей Белозеров

Бывший преподаватель Белогорского техникума в Крыму был наказан за правду о войне в Украине. Мужчина написал в соцсетях, что восемь лет бомбили Донбасс сами россияне.

Об этом сообщает правозащитный интернет-ресурс "ОВД-News".

Правда о войне

В Крыму бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров опубликовал в соцсети пост с правдивой информацией о преступлениях российских военных в течение всего периода российско-украинского военного конфликта.

"Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки из передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей", — написал в октябре 2022 года Белозеров.

Преследование и наказание

В декабре того же года против Андрея Белозерова возбуждено уголовное дело, а сам экспедагог оказался под домашним арестом.

22 марта Центральный суд Симферополя оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей.

Кроме того, решением суда ему запретили в течение следующих двух лет администрировать интернет-сайты.

Напомним, в феврале текущего года в россии журналистке дали шесть лет за пост о бомбардировке россиянами драмтеатра в Мариуполе.

Фото из соцсетей