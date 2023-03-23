В Крыму мужчине запретили писать в интернет за правду о том, кто "восемь лет бомбил Донбасс"
Бывший преподаватель Белогорского техникума в Крыму был наказан за правду о войне в Украине. Мужчина написал в соцсетях, что восемь лет бомбили Донбасс сами россияне.
Об этом сообщает правозащитный интернет-ресурс "ОВД-News".
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Правда о войне
В Крыму бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров опубликовал в соцсети пост с правдивой информацией о преступлениях российских военных в течение всего периода российско-украинского военного конфликта.
"Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки из передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей", — написал в октябре 2022 года Белозеров.
Преследование и наказание
В декабре того же года против Андрея Белозерова возбуждено уголовное дело, а сам экспедагог оказался под домашним арестом.
22 марта Центральный суд Симферополя оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей.
Кроме того, решением суда ему запретили в течение следующих двух лет администрировать интернет-сайты.
Напомним, в феврале текущего года в россии журналистке дали шесть лет за пост о бомбардировке россиянами драмтеатра в Мариуполе.
Фото из соцсетей