У Криму чоловіку заборонили писати в інтернет за правду про те, хто "вісім років бомбив Донбас"

Мешканець Білогорська Андрій Білозеров

Колишнього викладача Білогірського технікуму в Криму покарали за правду про війну в Україні. Чоловік написав у соцмережах, що вісім років бомбили Донбас самі росіяни.

Про це повідомляє правозахисний інтернет-ресурс “ОВД-News”.

Правда про війну

У Криму колишній викладач Білогірського технікуму Андрій Білозеров опублікував у соцмережі пост з правдивою інформацією про злочини російських військових протягом усього періоду російсько-українського військового конфлікту.

"Невинних дітей та жінок України на Донбасі 8 років бомбили ЗС рф, повертаючи гармати з передової у бік Донецька, а останні півроку знову ж таки ЗС рф бомбить українські міста та вбиває українських жителів", — написав у жовтні 2022 року Білозеров.

Переслідування і покарання

В грудні того ж року проти Андрія Білозерова відкрили кримінальну справу, а сам експедагог опинився під домашнім арештом.

22 березня Центральний суд Сімферополя оштрафував чоловіка на 100 тисяч російських рублів.

Крім того, рішенням суду йому заборонили протягом двох наступних років адмініструвати інтернет-сайти.

Нагадаємо, у лютому поточного року в​​​​​ росії журналістці дали шість років за пост про бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі.

Фото з соцмереж