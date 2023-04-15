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В Крыму россияне заставили студента из Мариуполя извиняться за флаг Украины

15 апреля 2023 00:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Крыму россияне заставили студента из Мариуполя извиняться за флаг Украины
Оккупанты продолжают преследовать людей в Крыму. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты задержали во временно оккупированном Севастополе студента Кирилла из разрушенного россиянами Мариуполя. Он на стене своей квартиры повесил флаг Украины. Заставили за это извиниться.

Видео с извинением появилось в Telegram "Мариуполь сейчас".

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Парень рассказал, что переехал в Севастополь из Мариуполя. Добавил, что учится в высшем учебном заведении, ему 19 лет.

Коломиец уточнил, что разместил украинскую символику в своей комнате на стене.

"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг в течение 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым совершил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", — говорит он.

Вполне вероятно, что из-за запугивания и угроз студент вынужден был сделать такое признание.

Трудно поверить в то, что повесив у себя дома флаг Украины, кто-то адекватный захочет получить гражданство Российской Федерации.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что для деоккупации Крыма Украине доступны оба пути — дипломатический и военный. Она подчеркнула, что одной из важнейших побед в вопросе Крыма является признание международным сообществом того, что остров является неотъемлемой частью Украины.

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