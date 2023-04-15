В Крыму россияне заставили студента из Мариуполя извиняться за флаг Украины
Оккупанты задержали во временно оккупированном Севастополе студента Кирилла из разрушенного россиянами Мариуполя. Он на стене своей квартиры повесил флаг Украины. Заставили за это извиниться.
Видео с извинением появилось в Telegram "Мариуполь сейчас".
Парень рассказал, что переехал в Севастополь из Мариуполя. Добавил, что учится в высшем учебном заведении, ему 19 лет.
Коломиец уточнил, что разместил украинскую символику в своей комнате на стене.
"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг в течение 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым совершил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", — говорит он.
Вполне вероятно, что из-за запугивания и угроз студент вынужден был сделать такое признание.
Трудно поверить в то, что повесив у себя дома флаг Украины, кто-то адекватный захочет получить гражданство Российской Федерации.
Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что для деоккупации Крыма Украине доступны оба пути — дипломатический и военный. Она подчеркнула, что одной из важнейших побед в вопросе Крыма является признание международным сообществом того, что остров является неотъемлемой частью Украины.