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У Криму росіяни змусили студента з Маріуполя перепрошувати за прапор України

15 квітня 2023 00:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Криму росіяни змусили студента з Маріуполя перепрошувати за прапор України
Окупанти продовжують переслідувати людей у Криму. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти затримали в тимчасово окупованому Севастополі студента Кирила зі зруйнованого росіянами Маріуполя, який на стіні квартири повісив прапор України. Наполягли за це перепросити. 

Відео з вибаченням з'явилось у Telegram "Маріуполь зараз".

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Хлопець розповів, що переїхав до Севастополя з Маріуполя. Додав, що навчається у вищому навчальному закладі, йому 19 років.

Коломієць уточнив, що розмістив українську символіку у своїй кімнаті на стіні.

"Під впливом західної пропаганди, яка отруювала мій мозок протягом 19 років, я розмістив українську символіку у вигляді прапора у себе в кімнаті на стіні. Тим самим здійснив плювок в обличчя всім людям, які мене підтримували", — говорить він.

Цілком вірогідно, що через залякування та погрози студент змушений був зробити таке зізнання.

Важко повірити у те, що повісивши у себе вдома прапор України, хтось у притомному стані захоче отримати громадянство Російської Федерації. 

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заявила, що для деокупації Криму Україні доступні обидва шляхи — дипломатичний та військовий. Вона наголосила, що однією з найважливіших перемог у питанні Криму є визнання міжнародною спільнотою того, що півострів є невід'ємною частиною України.

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