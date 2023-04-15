У Криму росіяни змусили студента з Маріуполя перепрошувати за прапор України

Окупанти продовжують переслідувати людей у Криму. Фото: УНІАН

Окупанти затримали в тимчасово окупованому Севастополі студента Кирила зі зруйнованого росіянами Маріуполя, який на стіні квартири повісив прапор України. Наполягли за це перепросити.

Відео з вибаченням з'явилось у Telegram "Маріуполь зараз".

Читайте також:

Хлопець розповів, що переїхав до Севастополя з Маріуполя. Додав, що навчається у вищому навчальному закладі, йому 19 років.

Коломієць уточнив, що розмістив українську символіку у своїй кімнаті на стіні.

"Під впливом західної пропаганди, яка отруювала мій мозок протягом 19 років, я розмістив українську символіку у вигляді прапора у себе в кімнаті на стіні. Тим самим здійснив плювок в обличчя всім людям, які мене підтримували", — говорить він.

Цілком вірогідно, що через залякування та погрози студент змушений був зробити таке зізнання.

Важко повірити у те, що повісивши у себе вдома прапор України, хтось у притомному стані захоче отримати громадянство Російської Федерації.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заявила, що для деокупації Криму Україні доступні обидва шляхи — дипломатичний та військовий. Вона наголосила, що однією з найважливіших перемог у питанні Криму є визнання міжнародною спільнотою того, що півострів є невід'ємною частиною України.