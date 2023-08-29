Во Львове мажоры устроили ночные "покатушки" со "стрельбой"

Во Львове молодые люди катались по городу и стреляли из пистолета. Фото: скриншот

Львовские мажоры своеобразно развлекались по городу. Они устроили "покатушки" со стрельбой. Целились из пистолета.

Видео развлечений обнародовал в Telegram журналист Константин Андриюк. При этом он отметил, что автором видео является бывший военнослужащий 214-го отдельного специального батальона OPFOR Ярослав Светлик.

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Авторы видео утверждают, что на кадрах оказались курсанты Львовского университета МВД.

Пистолет, из которого стреляли молодые люди. Фото: скриншот

На кадрах видно, как один парень передает пистолет своему товарищу на заднем сидении, а тот начинает стрелять в окно.

Реакция соцсетей

Впоследствии герои видео заявили, что это была шутка и никакой стрельбы не было. А пользователи сети не стали молчать о том, что думают.

Напомним, полицейские оперативно отреагировали на заявление 63-летнего жителя Маразлиевского территориального общества, который сообщил о попытке поджога его дома ночью. Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. По предварительным данным, конфликт возник между двумя соседями из-за собак.