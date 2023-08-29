Во Львове мажоры устроили ночные "покатушки" со "стрельбой"
Львовские мажоры своеобразно развлекались по городу. Они устроили "покатушки" со стрельбой. Целились из пистолета.
Видео развлечений обнародовал в Telegram журналист Константин Андриюк. При этом он отметил, что автором видео является бывший военнослужащий 214-го отдельного специального батальона OPFOR Ярослав Светлик.
Развлечения львовских мажоров
Авторы видео утверждают, что на кадрах оказались курсанты Львовского университета МВД.
На кадрах видно, как один парень передает пистолет своему товарищу на заднем сидении, а тот начинает стрелять в окно.
Реакция соцсетей
Впоследствии герои видео заявили, что это была шутка и никакой стрельбы не было. А пользователи сети не стали молчать о том, что думают.
Напомним, полицейские оперативно отреагировали на заявление 63-летнего жителя Маразлиевского территориального общества, который сообщил о попытке поджога его дома ночью. Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. По предварительным данным, конфликт возник между двумя соседями из-за собак.