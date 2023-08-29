У Львові мажори влаштували нічні "покатушки" зі "стріляниною"
Львівські мажори своєрідно розважалися містом. Вони влаштували "покатушки" зі стріляниною. Цілилися із пістолета.
Відео розваг оприлюднив у Telegram журналіст Костянтин Андріюк. При цьому він зазначив, що автором відео є колишній військовослужбовець 214 окремого спеціального батальйону OPFOR Ярослав Світлик.
Розваги львівських мажорів
Автори відео стверджують, що на кадрах опинилися курсанти Львівського університету МВС.
На кадрах видно, як один молодик передає пістолет своєму товаришеві на задньому сидінні, а той починає стріляти у вікно.
Реакція соцмереж
Згодом герої відео заявили, що це було жартом і жодної стрілянини не було. А користувачі мережі не стали мовчати про те, що вони думають.
Нагадаємо, поліцейські оперативно відреагували на заяву 63-річного жителя Маразліївської територіальної громади, який повідомив про спробу підпалу його будинку вночі. Інцидент стався у Білгород-Дністровському районі. За попередніми даними, конфлікт виник між двома сусідами через собак.