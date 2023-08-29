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У Львові мажори влаштували нічні "покатушки" зі "стріляниною"

29 серпня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Львові мажори влаштували нічні "покатушки" зі "стріляниною"
У Львові молодики каталися містом і стріляли з пістолета. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Львівські мажори своєрідно розважалися містом. Вони влаштували "покатушки" зі стріляниною. Цілилися із пістолета.

Відео розваг оприлюднив у Telegram журналіст Костянтин Андріюк. При цьому він зазначив, що автором відео є колишній військовослужбовець 214 окремого спеціального батальйону OPFOR Ярослав Світлик.

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Автори відео стверджують, що на кадрах опинилися курсанти Львівського університету МВС. 

Пістолет, з якого стріляли молодики. Фото: скриншот

На кадрах видно, як один молодик передає пістолет своєму товаришеві на задньому сидінні, а той починає стріляти у вікно.

Реакція соцмереж

Згодом герої відео заявили, що це було жартом і жодної стрілянини не було. А користувачі мережі не стали мовчати про те, що вони думають.

Нагадаємо, поліцейські оперативно відреагували на заяву 63-річного жителя Маразліївської територіальної громади, який повідомив про спробу підпалу його будинку вночі. Інцидент стався у Білгород-Дністровському районі. За попередніми даними, конфлікт виник між двома сусідами через собак.

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