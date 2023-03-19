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​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

19 марта 2023 00:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Язык стал причиной конфликта на львовской улице
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Львове местный житель возмутился двумя переселенками, которые говорили на русском языке. Те заявили, что буду говорить на том языке, который будут считать нужным.

Видео инцидента появилось на YouTube и в соцсетях.

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Языковой конфликт во Львове

Во Львове произошел конфликт из-за русского языка.

Участниками конфликта стали местный мужчина и две переселенки из Днепра.

Детали инцидента

Мужчина, услышав русский язык, на котором говорили женщины, заявил им, чтобы они ехали обратно в Днепр.

Те ответили, что будут разговаривать на том языке, который сочтут нужным, хотя и владеют украинским.

После этого они оттолкнули мужчину.

В итоге обе стороны конфликта обозвали друг друга "тварями", на чем конфликт и завершился.

Напомним, в начале марта языковой скандал разгорелся в Одессе. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз".

Все началось с того, что женщине дали замечание, что в Украине гривны, а не рубли. Это возмутило женщину и она оправдывала себя тем, что всю ее жизнь были "рубли" и это сродни гривне.

Позже женщина начала оправдываться и рассказала, что это распространенная привычка среди людей ее поколения, поскольку в Украине всегда называли гривну рублем. Она также отметила, что как коренная одесситка, использует русский язык, и лишь малограмотные люди из села говорят по-украински.

Впрочем, как видео разлетелось по сети, женщина вспомнила украинский язык и просила прощения. Заверила, что не имеет ничего против гривны и украинского языка.

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