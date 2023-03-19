У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову
У Львові місцевий житель обурився на двох переселенок, які говорили російською мовою. Ті заявили, що буду говорити тією мовою, якою вважатимуть за потрібне.
Відео інциденту з’явилося на YouTube та у соцмережах.
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Мовний конфлікт у Львові
У Львові стався конфлікт через російську мову.
Учасниками конфлікту стали місцевий чоловік та дві переселенки з Дніпра.
Деталі інциденту
Чоловік, почувши російську мову, якою говорили жінки, заявив їм, щоб вони їхали назад до Дніпра.
Ті відповіли, що будуть розмовляти тією мовою, якою вважатимуть за потрібне, хоч і володіють українською.
Після цього вони відштовхнули чоловіка.
У підсумку обидві сторони конфлікту обізвали одне одного “тварюками”, на чому конфлікт і завершився.
Нагадаємо, на початку березня мовний скандал розгорівся в Одесі. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз".
Все розпочалось з того, що жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це обурило жінку й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі" й це те саме що й гривні.
Пізніше жінка почала виправдовуватися та розповіла, що це є поширеною звичкою серед людей її покоління, оскільки в Україні завжди називали гривню рублем. Вона також зазначила, що як корінна одеситка, використовує російську мову, і лише малопізнані люди з села розмовляють українською.
Втім, як відео розлетілось мережею, жінка згадала українську мову та просила вибачення. Запевнила, що не має нічого проти гривні та української мови.