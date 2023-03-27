Во Львове на Лычаковском кладбище начали эксгумацию древних захоронений

Поле почетных захоронений №86А

Во Львове на Лычаковском военном кладбище выше места захоронений новейших Героев Украины (поле почетных захоронений №86А), начали эксгумацию древних захоронений. Работы выполняют специалисты Мемориально-сыскного центра "Судьба". Обнаруженные останки времен Первой мировой войны впоследствии перезахоронят.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета

Что известно

Как рассказал руководитель Мемориально-поискового центра "Судьба" Святослав Шеремета, согласно архивным данным, на этой территории было кладбище времен Первой мировой войны. Здесь похоронены военные австро-венгерской армии. Кроме этого, в 50-х годах советские власти начали проводить "дополнительное" захоронение.



"Поисковые исследования мы проводили раньше. Тогда установили, что здесь есть останки. После прохождения всех процедур, получения разрешений от Министерства культуры, начали эксгумацию. Уже сейчас можем сказать, что в верхней части огражденной территории есть захоронения времен Первой мировой войны, а в нижней — послевоенного периода Что касается послевоенного периода, то это захоронения военных НКВД, погибших в боях с УПА, потому что из 3400 фамилий, которые есть на плитах центральной аллеи, только 111 датируются 1944 годом, и мы понимаем, что далеко не все эти 111 человек могут быть фронтовиками" , — рассказал Святослав Шеремета.

По словам советницы городского головы Львова по вопросам сохранения культурного наследия Лилии Онищенко, найденные останки захоронений времен Первой мировой войны, согласно решению исполкома, перенесут.

"В межвоенные годы захоронения времен Первой мировой войны с этой части территории переносили и делали это недобросовестно: советские власти "заехали" тракторами на место захоронений воинов австрийской армии, а это были люди разных национальностей, все уничтожила и начала проводить военные и частные захоронения поверх. Обнаруженные захоронения времен Первой мировой войны будут перенесены рядом, на поля №84 и №85, где в будущем построят Мемориальный комплекс» , — добавила Лилия Онищенко.

Как рассказал руководитель управления архитектуры и урбанистики ЛГС Антон Коломейцев, город планирует объявить международный архитектурный конкурс на строительство такого Мемориального комплекса. В общем, здесь хотят обустроить мемориальную площадь и сквер памяти.



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