У Львові на Личаківському кладовищі розпочали ексгумацію давніх поховань

Поле почесних поховань №86А

У Львові на Личаківському військовому кладовищі, вище місця поховань новітніх Героїв України (поле почесних поховань №86А), розпочали ексгумацію давніх поховань. Роботи виконують фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля". Знайдені останки часів Першої світової війни згодом перепоховають.

Про це розповіли в пресслужбі Львівської міської ради

Що відомо

Як розповів керівник Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета, відповідно до архівних даних, на цій території було кладовище часів Першої світової війни. Тут поховані військові австро-угорської армії. Окрім цього, у 50-х роках радянська влада почала проводити "додаткове" поховання.



"Пошукові дослідження ми проводили раніше. Тоді встановили, що тут є останки. Після проходження усіх процедур, отримання дозволів від Міністерства культури, розпочали ексгумацію. Вже зараз можемо сказати, що у верхній частині огородженої території є поховання часів Першої світової війни, а в нижній — післявоєнного періоду. Щодо післявоєнного періоду, то це поховання військових НКВД, які загинули в боях з УПА. Бо зі 3400 прізвищ, які є на плитах центральної алеї, лише 111 датуються 1944-м роком. І ми розуміємо, що далеко не всі ці 111 людей можуть бути фронтовиками", — розповів Святослав Шеремета.

За словами радниці міського голови Львова з питань збереження культурної спадщини Лілії Онищенко, знайдені останки поховань часів Першої світової війни, згідно з рішенням виконкому, перенесуть.

"У міжвоєнні роки поховання часів Першої світової війни з цієї частини території переносили і робили це недобросовісно: радянська влада "заїхала" тракторами на місце поховань воїнів австрійської армії, а це були люди різних національностей, все знищила і почала проводити військові та приватні поховання поверх. Знайдені поховання часів Першої світової війни будуть перенесені поруч, на поля №84 та №85, де у майбутньому збудують Меморіальний комплекс", — додала Лілія Онищенко.

Як розповів керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев, місто планує оголосити міжнародний архітектурний конкурс на будівництво такого Меморіального комплексу. Загалом тут хочуть облаштувати меморіальну площу та сквер пам’яті.



Нагадаємо, ми раніше писали, що на Харківщині поліція вилучила тіла двох людей, які загинули від бомбардування рф. Вони загинули навесні 2022 року.