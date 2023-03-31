Во Львове состоится пробег по случаю годовщины поднятия флага над Ратушей

Решение поднять сине-желтое знамя на здании городской Ратуши принято 3 апреля 1990 года.

В рамках празднования 33-й годовщины поднятия сине-желтого флага над Львовским городским советом, в понедельник, 3 апреля, по территориям шести районов Львова состоится легкоатлетический пробег .

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

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Организатором действа является Ярослав Козак - депутат Львовского городского совета 1-го демократического созыва. Любители бега пробегут символические 33 километра. Пробег начнется в 07:10 и завершится в 11:30. Стартовать и финишировать участники возле Львовского городского совета.

Маршрут пробега:

· 07:10 – 07:25: пл. Рынок – ул. П. Беринды – пр. Свободы – пл. Разные – пр. В. Черновола – ул. Липинского – Шевченковская районная администрация;

· 07:32 – 08:10: Шевченковская районная администрация – ул. Липинского – ул. Замарстыновская – пл. Князя Ярослава Осмомысла – ул. Краковская – ул. С. Гавришкевича – ул. Подвальная – ул. В. Винниченко – ул. Лычаковская – ул. И. Мечникова – ул. К. Левицкого – Лычаковская районная администрация;

· 08:18 – 09:05: Лычаковская районная администрация – ул. К. Левицкого – ул. Ю. Дороша – ул. Зеленая – ул. Сиховская – пр. Червоной Калины – Сиховская районная администрация;

· 09:17 – 10:15: Сиховская районная администрация – пр. Червоной Калины – ул. Хуторовка – ул. Научная – ул. Кульпарковская – ул. И. Выговского – Железнодорожная районная администрация;

· 10:30 – 10:50: Железнодорожная районная администрация – ул. И. Выговского – ул. Любинская – ул. Окружная – ул. В. Антоновича – ул. Житомирская – ул. Е. Коновальца – ул. Повстанческая – ул. Генерала Чупринки – Франковская районная администрация;

· 11:00 – 11:15: Франковская районная администрация – ул. Генерала Чупрынки – ул. С. Бандеры – ул. М. Коперника – ул. В. Стефаника – ул. Д. Дудаева – ул. П. Ковжуна – ул. М. Вороного – ул. Ф. Листа – Галицкая районная администрация;

· 11:25 – 11:30: Галицкая районная администрация – ул. Ф. Листа – ул. М. Коперника – пр. Свободы – ул. П. Беринды – пл. Кафедральная – пл. Рынок – Львовский городской совет.

Справка

Решение поднять сине-желтое знамя на здании городской Ратуши принято 3 апреля 1990 года на сессии Львовского городского совета депутатами 1-го демократического созыва под председательством Богдана Котика.

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