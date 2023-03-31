Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Львові відбудеться 33-кілометровий пробіг з нагоди річниці підняття прапора над Ратушею arrow

У Львові відбудеться 33-кілометровий пробіг з нагоди річниці підняття прапора над Ратушею

31 березня 2023 15:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові відбудеться пробіг з нагоди річниці підняття прапора над Ратушею
Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші прийнято 3 квітня 1990 року
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У межах відзначення 33-ї річниці підняття синьо-жовтого стягу над Львівською міською радою, у понеділок, 3 квітня, територіями шести районів Львова відбудеться легкоатлетичний пробіг.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради 

Читайте також:

Організатором дійства є Ярослав Козак  — депутат Львівської міської ради 1-го демократичного скликання. Любителі бігу пробіжать символічні 33 кілометри. Пробіг розпочнеться о 07:10 та завершиться об 11:30. Стартуватимуть та фінішуватимуть учасники біля Львівської міської ради.

Маршрут пробігу:

·     07:10 - 07:25: пл. Ринок - вул. П. Беринди - пр. Свободи - пл. Різні - пр. В. Чорновола - вул. Липинського - Шевченківська районна адміністрація;

·       07:32 - 08:10: Шевченківська районна адміністрація - вул. Липинського - вул. Замарстинівська - пл. Князя Ярослава Осмомисла - вул. Краківська - вул. С. Гавришкевича - вул. Підвальна - вул. В. Винниченка - вул. Личаківська - вул. І. Мечникова - вул. К. Левицького - Личаківська районна адміністрація;

·     08:18 - 09:05: Личаківська районна адміністрація - вул. К. Левицького - вул. Ю. Дороша - вул. Зелена - вул. Сихівська - пр. Червоної Калини - Сихівська районна адміністрація;

·      09:17 - 10:15: Сихівська районна адміністрація - пр. Червоної Калини - вул. Хуторівка - вул. Наукова - вул. Кульпарківська - вул. І. Виговського - Залізнична районна адміністрація;

·     10:30 - 10:50: Залізнична районна адміністрація - вул. І. Виговського - вул. Любінська - вул. Окружна - вул. В. Антоновича - вул. Житомирська - вул. Є. Коновальця - вул. Повстанська - вул. Генерала Чупринки - Франківська районна адміністрація;

·     11:00 - 11:15: Франківська районна адміністрація - вул. Генерала Чупринки - вул. С. Бандери - вул. М. Коперника - вул. В. Стефаника - вул. Д. Дудаєва - вул. П. Ковжуна - вул. М. Вороного - вул. Ф. Ліста - Галицька районна адміністрація;

·  11:25 - 11:30: Галицька районна адміністрація - вул. Ф. Ліста - вул. М. Коперника - пр. Свободи - вул. П. Беринди - пл. Катедральна - пл. Ринок - Львівська міська рада.

Довідка

Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші прийнято 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутатами 1-го демократичного скликання під головуванням Богдана Котика.

Нагадаємо, ми раніше писали, як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB