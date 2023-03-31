У Львові відбудеться пробіг з нагоди річниці підняття прапора над Ратушею

Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші прийнято 3 квітня 1990 року

У межах відзначення 33-ї річниці підняття синьо-жовтого стягу над Львівською міською радою, у понеділок, 3 квітня, територіями шести районів Львова відбудеться легкоатлетичний пробіг.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

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Організатором дійства є Ярослав Козак — депутат Львівської міської ради 1-го демократичного скликання. Любителі бігу пробіжать символічні 33 кілометри. Пробіг розпочнеться о 07:10 та завершиться об 11:30. Стартуватимуть та фінішуватимуть учасники біля Львівської міської ради.

Маршрут пробігу:

· 07:10 - 07:25: пл. Ринок - вул. П. Беринди - пр. Свободи - пл. Різні - пр. В. Чорновола - вул. Липинського - Шевченківська районна адміністрація;

· 07:32 - 08:10: Шевченківська районна адміністрація - вул. Липинського - вул. Замарстинівська - пл. Князя Ярослава Осмомисла - вул. Краківська - вул. С. Гавришкевича - вул. Підвальна - вул. В. Винниченка - вул. Личаківська - вул. І. Мечникова - вул. К. Левицького - Личаківська районна адміністрація;

· 08:18 - 09:05: Личаківська районна адміністрація - вул. К. Левицького - вул. Ю. Дороша - вул. Зелена - вул. Сихівська - пр. Червоної Калини - Сихівська районна адміністрація;

· 09:17 - 10:15: Сихівська районна адміністрація - пр. Червоної Калини - вул. Хуторівка - вул. Наукова - вул. Кульпарківська - вул. І. Виговського - Залізнична районна адміністрація;

· 10:30 - 10:50: Залізнична районна адміністрація - вул. І. Виговського - вул. Любінська - вул. Окружна - вул. В. Антоновича - вул. Житомирська - вул. Є. Коновальця - вул. Повстанська - вул. Генерала Чупринки - Франківська районна адміністрація;

· 11:00 - 11:15: Франківська районна адміністрація - вул. Генерала Чупринки - вул. С. Бандери - вул. М. Коперника - вул. В. Стефаника - вул. Д. Дудаєва - вул. П. Ковжуна - вул. М. Вороного - вул. Ф. Ліста - Галицька районна адміністрація;

· 11:25 - 11:30: Галицька районна адміністрація - вул. Ф. Ліста - вул. М. Коперника - пр. Свободи - вул. П. Беринди - пл. Катедральна - пл. Ринок - Львівська міська рада.

Довідка

Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші прийнято 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутатами 1-го демократичного скликання під головуванням Богдана Котика.

Нагадаємо, ми раніше писали, як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ.