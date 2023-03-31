Во Львове заработало координационное пространство помощи переселенцам из Мелитополя

Это второе в Украине координационное пространство помощи «Мелитополь Именно здесь. Львов»

В центре Львова сегодня заработало второе в Украине координационное пространство помощи "Мелитополь Именно здесь. Львов". Здесь мелитопольцы смогут получить гуманитарную, информационную, социальную, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также с пользой провести время с детьми или просто отдохнуть. Открытие пространства посетили мэр Львова Андрей Садовый и мэр Мелитополя Иван Федоров.

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В центре будет оказываться комплексная помощь. Это психологические и медицинские консультации, консультации специалистов по социальной защите и образованию, можно получить юридическую помощь, помощь в оформлении финансовой поддержки от международных фондов и организаций. Также планируют проводить культурно-развлекательные мероприятия для детей, подростков и взрослых, ведь оборудована игровая комната. Это пространство можно использовать как комфортный коворкинг в центре города.

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"Имеем наш большой городской центр помощи всем украинцам. Но также много локаций, которые объединяют людей с определенных территорий. Это большое пространство Мариуполя, теперь есть пространство Мелитополя, и сейчас Скадовск открывает свое пространство. Мы помогаем всем, потому что все мы — родные. Мы заинтересованы в том, чтобы была максимальная интеграция, чтобы люди приносили что-то свое интересное с точки зрения культуры, и мы готовы делиться своим" , - рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Это второе такое пространство помощи мелитопольцам, которое открыли в Украине. Он будет действовать во Львове по ул. Сечевых Стрельцов, 8.

"Хочу поблагодарить мэра Львова, потому что он один из немногих друзей Мелитополя, который в сложные времена подал нам руку помощи. С первых дней войны именно Львов помогает нам, за что мы благодарны всей нашей общине. Первый такой центр в Запорожье, а второй - во Львове. Мы все ждем деоккупации, и мы все понимаем, что Львов будет такой деоккупационной базой номер один на границе нашего государства. На территории Львова сегодня очень большое количество мелитопольцев, и мы должны о них беспокоиться" , - отметил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Коллектив пространства — это мелитопольцы, являющиеся работниками образовательной сферы, медицины, социальной защиты, молодежного направления.

Отметим, во Львове на учете состоят более двух тысяч жителей города Мелитополя и Мелитопольского района. Все они имеют статус вынужденно перемещенных лиц.

Напомним, мы ранее писали, что переселенцы из Луганской области получают помощь в Одессе.