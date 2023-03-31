Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Во Львове заработало координационное пространство помощи переселенцам из Мелитополя arrow

Во Львове заработало координационное пространство помощи переселенцам из Мелитополя

31 марта 2023 14:44
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове заработало координационное пространство помощи переселенцам из Мелитополя
Это второе в Украине координационное пространство помощи «Мелитополь Именно здесь. Львов»
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В центре Львова сегодня заработало второе в Украине координационное пространство помощи "Мелитополь Именно здесь. Львов". Здесь мелитопольцы смогут получить гуманитарную, информационную, социальную, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также с пользой провести время с детьми или просто отдохнуть. Открытие пространства посетили мэр Львова Андрей Садовый и мэр Мелитополя Иван Федоров.

Подробности

В центре будет оказываться комплексная помощь. Это психологические и медицинские консультации, консультации специалистов по социальной защите и образованию, можно получить юридическую помощь, помощь в оформлении финансовой поддержки от международных фондов и организаций. Также планируют проводить культурно-развлекательные мероприятия для детей, подростков и взрослых, ведь оборудована игровая комната. Это пространство можно использовать как комфортный коворкинг в центре города.

Читайте также:

"Имеем наш большой городской центр помощи всем украинцам. Но также много локаций, которые объединяют людей с определенных территорий. Это большое пространство Мариуполя, теперь есть пространство Мелитополя, и сейчас Скадовск открывает свое пространство. Мы помогаем всем, потому что все мы — родные. Мы заинтересованы в том, чтобы была максимальная интеграция, чтобы люди приносили что-то свое интересное с точки зрения культуры, и мы готовы делиться своим" , - рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Это второе такое пространство помощи мелитопольцам, которое открыли в Украине. Он будет действовать во Львове по ул. Сечевых Стрельцов, 8.

"Хочу поблагодарить мэра Львова, потому что он один из немногих друзей Мелитополя, который в сложные времена подал нам руку помощи. С первых дней войны именно Львов помогает нам, за что мы благодарны всей нашей общине. Первый такой центр в Запорожье, а второй - во Львове. Мы все ждем деоккупации, и мы все понимаем, что Львов будет такой деоккупационной базой номер один на границе нашего государства. На территории Львова сегодня очень большое количество мелитопольцев, и мы должны о них беспокоиться" , - отметил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Коллектив пространства — это мелитопольцы, являющиеся работниками образовательной сферы, медицины, социальной защиты, молодежного направления.

Отметим, во Львове на учете состоят более двух тысяч жителей города Мелитополя и Мелитопольского района. Все они имеют статус вынужденно перемещенных лиц.

Напомним, мы ранее писали, что переселенцы из Луганской области получают помощь в Одессе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB