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У Львові запрацював координаційний простір допомоги переселенцям з Мелітополя

31 березня 2023 14:44
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові запрацював координаційний простір допомоги переселенцям з Мелітополя
Це другий в Україні координаційний простір допомоги «Мелітополь Саме тут. Львів»
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У центрі Львова сьогодні запрацював другий в Україні координаційний простір допомоги "Мелітополь Саме тут. Львів". Тут мелітопольці зможуть отримати гуманітарну, інформаційну, соціальну, медичну, психологічну та юридичну підтримку, а також з користю провести свій час з дітками чи просто відпочити. На відкриття простору завітали мер Львова Андрій Садовий та мер Мелітополя Іван Федоров.

Подробиці 

У центрі надаватимуть комплексну допомогу. Це психологічні та медичні консультації, консультації спеціалістів соціального захисту і освіти, можна отримати юридичну допомогу, допомогу в оформленні фінансової підтримки від міжнародних фондів та організацій. Також планують проводити культурно-розважальні заходи для дітей, підлітків та дорослих, адже є обладнана ігрова кімната. Цей простір також можна використовувати як комфортний коворкінг у центрі міста.

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"Маємо наш великий міський центр допомоги всім українцям. Але також маємо багато локацій, які об’єднують людей з певних територій. Це великий простір Маріуполя, тепер є простір Мелітополя, і зараз Скадовськ відкриває свій простір. Ми допомагаємо всім, бо всі ми  — рідні. Ми зацікавлені в тому, щоб була максимальна інтеграція, щоб люди приносили щось своє цікаве з точки зору культури, і ми готові ділитися своїм",  — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Це другий такий простір допомоги мелітопольцям, який відкрили в Україні. Він діятиме у Львові на вул. Січових Стрільців, 8.

"Хочу подякувати меру Львова, бо він один з небагатьох друзів Мелітополя, який у складні часи подав нам руку допомоги. З перших днів війни саме Львів допомагає нам, за що ми вдячні від всієї нашої громади. Перший такий центр є в Запоріжжі, а другий – у Львові. Ми всі чекаємо на деокупацію, і ми всі розуміємо, що Львів буде такою деокупаційною базою номер один на кордоні нашої держави. На території Львова сьогодні є дуже велика кількість мелітопольців, і ми маємо про них турбуватися",  — зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

Колектив простору  — це мелітопольці, які є працівниками освітньої сфери, медицини, соціального захисту, молодіжного напрямку тощо.

Зазначимо, у Львові на обліку перебувають понад дві тисячі мешканців міста Мелітополя та Мелітопольського району. Всі вони мають статус вимушено переміщених осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали, що переселенці з Луганщини отримують допомогу в Одесі. 

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