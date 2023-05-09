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Во Львове разразился скандал: молодые люди громко включали песни путиниста Лепса

9 мая 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Во Львове разразился скандал: молодые люди громко включали песни путиниста Лепса
Мужчины громко слушали песни Лепса. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко на всю улицу звучали песни Григория Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.

Об этом сообщает один из участников скандала в Facebook.

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Парень спросил у них, "нормально ли им слушать москальскую музыку?". После чего они попытались вырвать у него из рук мобильный телефон, на который он снимал видео.

Когда он услышал мой вопрос, то сразу включил "быка". Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, поэтому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть, сразу агрессия, никакого диалога", — рассказал подробности парень.

Известно, что после такого разговора парень написал заявление в полицию и просит помощи в поиске представителей клуба Лепса.

Парень написал заявление в полицию. Фото: Facebook

"Как мне объяснили, это лишь мелкое хулиганство и максимум — это административная ответственность. Поэтому прошу мне помочь в поиске этих "благодетелей", — добавил парень.

Лепс о войне РФ в Украине

Известно, что Григорий Лепс принял сторону Путина и заявил, что он все делает правильно.

"Я гражданин своей страны, я уважаю своего президента и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю", — отметил Лепс.

"Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму — вопрос двоякий. И да, и так можно вернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так потому и быть", — добавил Лепс.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что Киев является лидером по нарушению языкового закона. На втором месте Харьковская область, а меньше всего обращений по поводу нарушений в восточных регионах и частично на юге.

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