У Львові зчинився скандал: молодики голосно вмикали пісні путініста Лєпса

Чоловіки голосно слухали пісні Лєпса. Фото: соцмережі

У Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.

Про це повідомляє один з учасників скандалу у Facebook.

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Хлопець запитав у них, чи "нормально їм слухати москальську музику?". Після чого ті спробували вирвати у нього з рук мобільний телефон, на який він знімав відео.

​"Коли він розчув моє питання, то відразу ввімкнув "бика". Спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене "черкнув". Це все виключно російською мовою, під матюки і погрози, звісно. Тобто, відразу агресія, ніякого діалогу", — розповів подробиці хлопець.

Відомо, що за підсумками такої "розмови" хлопець написав заяву у поліцію і просить допомоги у пошуку представників клубу Лєпса.

Хлопець написав заяву у поліцію. Фото: Facebook

"Як мені пояснили, це лише дрібне хуліганство і максимум — це адміністративна відповідальність. Тому прошу мені допомогти у пошуку цих "добродіїв", — додав хлопець.

Лєпс про війну РФ в Україні

Відомо, що Григорій Лєпс став на сторону Путіна і заявив, що він все робить правильно.

"Я громадянин своєї країни, я поважаю свого президента і все, що він робить, я вважаю правильним. Я йому довіряю, я його поважаю, я його ціную", — зазначив Лєпс.

"Чи підтримую я те, що відбулося в Криму — питання двояке. І так, і так можна повернути. Але для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Але якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути", — додав Лєпс.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що Київ є лідером щодо порушення мовного закону. На другому місці Харківська область, а найменше звернень щодо порушень у східних регіонах та частково на півдні.