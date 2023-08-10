В Макарове во время ремонта лицея подрядчики присвоили более 100 тыс. грн

Макаровский лицей №2. Фото: Facebook учебного заведения

В Макарове, что в Киевской области, во время ремонта лицея директор общества и его прораб присвоили себе 135 тысяч гривен. В прокуратуре фигурантам дела сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Еще в мае 2022 года Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации заключил договор с обществом о выполнении текущего ремонта лицея в поселке Макаров.

Как выяснило следствие, директор общества, сговорившись с прорабом, намеренно внес в официальные документы ложные сведения о стоимости и объемах выполненных работ.

После этого "рабочие" подписали акт приемки выполненных работ, хотя понимали, что работы выполнены не в полном объеме.

На его основании обществу перечислены бюджетные средства.

По выводам экспертизы стоимость невыполненных работ составляет 135 тысяч гривен.

Фигурантам дела инкриминируют ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины (служебный подлог и присвоение чужого имущества, совершенного в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области один из подрядчиков во время ремонта в бомбоубежище нанес ущерб более чем на 200 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.