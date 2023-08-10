В Макарове во время ремонта лицея подрядчики присвоили более 100 тыс. грн
В Макарове, что в Киевской области, во время ремонта лицея директор общества и его прораб присвоили себе 135 тысяч гривен. В прокуратуре фигурантам дела сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Детали дела
Еще в мае 2022 года Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации заключил договор с обществом о выполнении текущего ремонта лицея в поселке Макаров.
Как выяснило следствие, директор общества, сговорившись с прорабом, намеренно внес в официальные документы ложные сведения о стоимости и объемах выполненных работ.
После этого "рабочие" подписали акт приемки выполненных работ, хотя понимали, что работы выполнены не в полном объеме.
На его основании обществу перечислены бюджетные средства.
По выводам экспертизы стоимость невыполненных работ составляет 135 тысяч гривен.
Фигурантам дела инкриминируют ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины (служебный подлог и присвоение чужого имущества, совершенного в условиях военного положения).
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области один из подрядчиков во время ремонта в бомбоубежище нанес ущерб более чем на 200 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.