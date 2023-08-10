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У Макарові під час ремонту ліцею підрядники привласнили понад 100 тис. грн

10 серпня 2023 11:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Макарові під час ремонту ліцею підрядники привласнили понад 100 тис. грн
Макарівськй ліцей №2. Фото: Facebook навчального закладу
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Макарові, що в Київській області, під час ремонту ліцею директор товариства та його виконроб привласнили собі 135 тисяч гривень. У прокуратурі фігурантам справи повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Ще у травні 2022 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав договір з товариством про виконання поточного ремонту ліцею в селищі Макарів.

Як зʼясувало слідство, директор товариства, змовившись із виконробом, навмисно вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Після цього "робітники" підписали акт приймання виконаних робіт, хоча розуміли, що роботи виконані не в повному обсязі.

На його підставі товариству перераховано бюджетні кошти.

За висновками експертизи, вартість невиконаних робіт становить 135 тисяч гривень.

Фігурантам справи інкримінують ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (службове підроблення та привласнення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області один із підрядників під час ремонту в бомбосховищі завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Додамо, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

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