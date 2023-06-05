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В Мелитополе российские шпионы объявили охоту на украинских патриотов

5 июня 2023 13:35
- Карина Бовсуновская
Российские войска завезли в Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины
Россия продолжает террор в Мелитополе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
- Карина Бовсуновская

Российские окупанты завезли во временно оккупированный Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины. Специально обученные работники российской ФСБ будут шпионить в разных районах города.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, в городе уже давно нельзя спокойно выражать свое мнение.

"С какой целью это делается и что может ожидать наших людей остается только догадываться" , — отметил он.

Мэр города призвал жителей быть осторожными.

Что известно о российском терроре в городе

Ранее Иван Федоров отметил, что в Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов, ведь они, как огня, боятся "прорыва" на временно оккупированных территориях, а потому ищут партизан среди гражданского населения.

"Только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и ветеран журналистики Ирина Левченко вместе с мужем Александром. Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация — за эти преступления должно отвечать перед международным сообществом" , — написал он.

Напомним, в Мелитополе прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

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