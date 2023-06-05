Российские войска завезли в Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины

В Мелитополе российские шпионы объявили охоту на украинских патриотов
Российские окупанты завезли во временно оккупированный Мелитополь шпионов, чтобы разоблачать патриотов Украины. Специально обученные работники российской ФСБ будут шпионить в разных районах города.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в городе уже давно нельзя спокойно выражать свое мнение.
"С какой целью это делается и что может ожидать наших людей остается только догадываться" , — отметил он.
Мэр города призвал жителей быть осторожными.
Что известно о российском терроре в городе
Ранее Иван Федоров отметил, что в Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов, ведь они, как огня, боятся "прорыва" на временно оккупированных территориях, а потому ищут партизан среди гражданского населения.
"Только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и ветеран журналистики Ирина Левченко вместе с мужем Александром. Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация — за эти преступления должно отвечать перед международным сообществом" , — написал он.
Напомним, в Мелитополе прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.