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У Мелітополі російські шпигуни оголосили полювання на українських патріотів

5 червня 2023 13:35
- Каріна Бовсуновська
Російські війська завезли в Мелітополь шпигунів, щоб викривати патріотів України
Росія продовжує терор у Мелітополі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
- Каріна Бовсуновська

Російські окупанти завезли до тимчасово окупованого Мелітополя шпигунів, аби викривати патріотів України. Спеціально навчені працівники російської фсб шпигуватимуть в різних районах міста.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, в місті вже давно не можна спокійно висловлювати свою думку.

"З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей залишається тільки здогадуватись", — зазначив він.

Мер міста закликав жителів бути обережними.

Що відомо про російський терор в місті

Раніше Іван Федоров зауважив на тому, що у Мелітополі розпочалась нова хвиля терору від російських окупантів, адже вони, як вогню, бояться "прориву" на тимчасово окупованих територіях, а тому шукають партизанів серед цивільного населення.

"Тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя, серед яких і ветеран журналістики Ірина Левченко разом з чоловіком Олександром. Викрадення цивільних, їхнє утримання незаконними силовими структурами, катування, щоб змусити зізнатися в неіснуючих злочинах,  депортація — за ці злочини росія має відповідати перед міжнародною спільнотою", — написав він.

Нагадаємо, у Мелітополі лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

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