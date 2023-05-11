Невероятное цветение сакур и магнолий в Межигорье: фоторепортаж

В Межигорье зацвели сакуры и магнолии: фоторепортаж
В национальном парке Межигорье, что в селе Новые Петровцы Киевской области, расцвели сакуры. Деревья в парке посаджены на двух аллеях, где сотни посетителей делают романтические фотосессии. Кроме сакур в парке цветут магнолии, садовые деревья и цветы.
Как выглядит весеннее и цветущее Межигорье — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Вход для взрослого во все дни кроме вторника стоит 300 грн. Детям до 14 лет – 150 гривен. Вторник – социальный день в парке, вход дешевле – по 150 гривен для взрослого и 75 гривен для детей до 14 лет.
Кроме собственного транспорта в парк можно доехать на маршрутке от метро Героев Днепра. Она едет ко входу в парк.
На территории Межигорья отрыли около десятка кафе и ресторанов, где можно выпить горячие напитки, глинтвейнт, перекусить пиццей и бургерами. Работает также доставка пиццы.
Цены на кофе стартуют от 55 гривен, одна пицца в среднем обойдется в 350–400 грн.
Межигорье – один из лучших парков Украины, где на территории 145 га расположен не только уникальный ландшафтный парк, но и зоопарк с сотнями животных, кинологический центр, гольф поле.