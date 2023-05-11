Неймовірне цвітіння сакур та магнолій у Межигір'ї: фоторепортаж

Киянка Галина фотографує розквітлу сакуру у Межигір'ї 9 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

У національному парку Межигір'я, що в селі Нові Петрівці на Київщині, розквітли сакури. Дерева у парку висаджені на двох алеях, де сотні відвідувачів роблять романтичні фотосесії. Окрім сакур у парку цвітуть магнолії, садові дерева та різноматні квіти.

Як виглядає весняне та квітуче Межигір'я — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Алея сакур у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Вхід для дорослого у всі дні, окрім вівторка, коштує 300 грн. Дітям до 14 років — 150 гривень. Вівторок — соціальний день у парку, вхід дешевший — по 150 гривень для дорослого і 75 гривень для дітей до 14 років.

Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Окрім власного транспорту до парку можна доїхати на маршрутці від метро Героїв Дніпра. Вона їде до входу в парк.

На території Межигір'я відрили з десяток кав'ярень та ресторанів, де можна випити гарячі напої, глінтвейнт, перекусити піцою та бургерами. Працює також доставка піци.

Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE

Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE

Ціни на каву стартують від 55 гривень, одна піца в середньому обійдеться в 350-400 грн.

Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE

Межигір’я – один із найкращих парків України, де на території в 145 га розташований не тільки унікальний ландшафтний парк, а й зоопарк з сотнями тварин, кінологічний центр, гольф поле