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У Межигір'ї зацвіли сакури та магнолії: фоторепортаж

11 травня 2023 10:00
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Неймовірне цвітіння сакур та магнолій у Межигір'ї: фоторепортаж
Киянка Галина фотографує розквітлу сакуру у Межигір'ї 9 травня 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

У національному парку Межигір'я, що в селі Нові Петрівці на Київщині, розквітли сакури. Дерева у парку висаджені на двох алеях, де сотні відвідувачів роблять романтичні фотосесії. Окрім сакур у парку цвітуть магнолії, садові дерева та різноматні квіти. 

Як виглядає весняне та квітуче Межигір'я — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Межигір'я
Алея сакур у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE
Межигір'я
Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Вхід для дорослого у всі дні, окрім вівторка, коштує 300 грн. Дітям до 14 років — 150 гривень. Вівторок — соціальний день у парку, вхід дешевший — по 150 гривень для дорослого і 75 гривень для дітей до 14 років.

Межигір'я
Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE
Межигір'я
Сакури у Межигір'ї. Фото: Новини.LIVE

Окрім власного транспорту до парку можна доїхати на маршрутці від метро Героїв Дніпра. Вона їде до входу в парк. 
На території Межигір'я відрили з десяток кав'ярень та ресторанів, де можна випити гарячі напої, глінтвейнт, перекусити піцою та бургерами. Працює також доставка піци.

Межигір'я
Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE
Межигір'я
Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE

Ціни на каву стартують від 55 гривень, одна піца в середньому обійдеться в 350-400 грн.  

Межигір'я
Парк Межигір'я. Фото: Новини.LIVE

Межигір’я – один із найкращих парків України, де на території в 145 га розташований не тільки унікальний ландшафтний парк, а й зоопарк з сотнями тварин, кінологічний центр, гольф поле

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