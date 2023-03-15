В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

Освещенная сцена

Культура является мощным инструментом борьбы с врагом, как за пределами нашей страны, так и внутри нее. Несмотря на многочисленные обращения артистов о сохранении возможности выезда за границу, Министерство культуры исходит из того, что оно продолжает способствовать этой возможности.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Артисты Украины продолжают бой на культурном фронте

Сознательные артисты продолжают свою борьбу на культурном фронте, и МКИП поддерживает их в этом. Однако, в связи со злоупотреблениями этой возможностью, Министерство внесло изменения в условия получения разрешения на выезд.

Тем не менее Минкульт благодарит сознательных артистов за их позицию и поддержку, которые вносят важный вклад в общую победу.

"Спасибо сознательным артистам за позицию и поддержку. Каждый из вас вносит важный вклад в нашу победу", — говорится в сообщении.

Напомним, что звезда 1990-х, ставший вновь популярным благодаря видео в социальной сети Tik Tok певец Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. В интервью с блогером Эммой Антонюк 69-летний артист высказался по поводу современных женщин.