В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу
Культура является мощным инструментом борьбы с врагом, как за пределами нашей страны, так и внутри нее. Несмотря на многочисленные обращения артистов о сохранении возможности выезда за границу, Министерство культуры исходит из того, что оно продолжает способствовать этой возможности.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
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Артисты Украины продолжают бой на культурном фронте
Сознательные артисты продолжают свою борьбу на культурном фронте, и МКИП поддерживает их в этом. Однако, в связи со злоупотреблениями этой возможностью, Министерство внесло изменения в условия получения разрешения на выезд.
Тем не менее Минкульт благодарит сознательных артистов за их позицию и поддержку, которые вносят важный вклад в общую победу.
"Спасибо сознательным артистам за позицию и поддержку. Каждый из вас вносит важный вклад в нашу победу", — говорится в сообщении.
Напомним, что звезда 1990-х, ставший вновь популярным благодаря видео в социальной сети Tik Tok певец Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. В интервью с блогером Эммой Антонюк 69-летний артист высказался по поводу современных женщин.