У Мінкульті остаточно визначились із питанням заборони виїзду артистів закордон
Культура є потужним інструментом боротьби з ворогом як за межами нашої країни, так і всередині неї. Попри численні звернення артистів щодо збереження можливості виїзду за кордон, Міністерство культури виходить із того, що воно продовжує сприяти цій можливості.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
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Артисти України продовжують бій на культурному фронті
Свідомі артисти продовжують свою боротьбу на культурному фронті, і МКІП підтримує їх у цьому. Проте у зв'язку зі зловживаннями цією можливістю, Міністерство внесло зміни до умов отримання дозволу на виїзд.
Проте Мінкульт дякує свідомим артистам за їхню позицію та підтримку, які роблять важливий внесок у спільну перемогу.
"Дякуємо свідомим артистам за позицію та підтримку. Кожен із вас робить важливий внесок у нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що зірка 1990-х, який став знову популярним завдяки відео в соціальній мережі Tik Tok, співак Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу. В інтерв'ю з блогером Еммою Антонюк 69-річний артист висловився щодо сучасних жінок.