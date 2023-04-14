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В Минкульте назначили нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра"

14 апреля 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Минкульте назначили нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра"
Назначение нового и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская Лавра". Фото: Telegram-канал Александра Ткаченко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко возглавил Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Он вступил в должность и.о. генерального директора.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Новый глава лаврского заповедника

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" назначен новый руководитель.

Исполняющим обязанности генерального директора стал Максим Остапенко.

Назначение нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра"
Назначение нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра"
Фото: Telegram Ткаченко

Где Остапенко работал в Лавре

Ранее Максим Остапенко в должности генерального директора руководил Национальным заповедником "Хортица" в Запорожье.

"Он превратил заповедник "Хортица" в наиболее посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "Большая реставрация", — подчеркнул в объяснении своего решения Ткаченко.

Куда девался предыдущий руководитель

Бывший и. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник остается в этой структуре в должности заместителя руководителя.

Александр Ткаченко поблагодарил его "за проделанную работу, стойкость и преданность делу".

Напомним, 30 марта суд отклонил иск УПЦ МП в отношении заповедника "Киево-Печерская лавра".

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