В Минкульте назначили нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра"
Генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко возглавил Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Он вступил в должность и.о. генерального директора.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Новый глава лаврского заповедника
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" назначен новый руководитель.
Исполняющим обязанности генерального директора стал Максим Остапенко.
Где Остапенко работал в Лавре
Ранее Максим Остапенко в должности генерального директора руководил Национальным заповедником "Хортица" в Запорожье.
"Он превратил заповедник "Хортица" в наиболее посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "Большая реставрация", — подчеркнул в объяснении своего решения Ткаченко.
Куда девался предыдущий руководитель
Бывший и. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник остается в этой структуре в должности заместителя руководителя.
Александр Ткаченко поблагодарил его "за проделанную работу, стойкость и преданность делу".
Напомним, 30 марта суд отклонил иск УПЦ МП в отношении заповедника "Киево-Печерская лавра".