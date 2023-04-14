У Мінкульті призначили нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра"
Генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко очолив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Він обійняв посаду в.о. генерального директора.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Новий очільник лаврського заповідника
У Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" призначили нового керівника.
Виконувачем обов’язків генерального директора став Максим Остапенко.
Де Остапенко працював до Лаври
Раніше Максим Остапенко на посаді генерального директора керував Національним заповідником "Хортиця" у Запоріжжі.
"Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація", — наголосив у поясненні свого рішення Ткаченко.
Куди подівся попередній керівник
Колишній в.о. генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник залишається в цій структурі на посаді заступника керівника.
Олександр Ткаченко подякував йому "за пророблену роботу, стійкість та відданість справі".
Нагадаємо, 30 березня суд відхилив позов УПЦ МП щодо заповідника "Києво-Печерська лавра".