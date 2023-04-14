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У Мінкульті призначили нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра"

14 квітня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мінкульті призначили нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра"
Призначення нового в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра". Фото: Telegram-канал Олександра Ткаченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко очолив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Він обійняв посаду в.о. генерального директора.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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У Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" призначили нового керівника.

Виконувачем обов’язків генерального директора став Максим Остапенко.

Призначення нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра"
Призначення нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра"
Фото: Telegram Ткаченка

Де Остапенко працював до Лаври

Раніше Максим Остапенко на посаді генерального директора керував Національним заповідником "Хортиця" у Запоріжжі.

"Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація", — наголосив у поясненні свого рішення Ткаченко.

Куди подівся попередній керівник

Колишній в.о. генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник залишається в цій структурі на посаді заступника керівника.

Олександр Ткаченко подякував йому "за пророблену роботу, стійкість та відданість справі".

Нагадаємо, 30 березня суд відхилив позов УПЦ МП щодо заповідника "Києво-Печерська лавра".

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