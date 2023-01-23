Как будет проходить национальный мультипредметный тест — разъяснение от Минобразования

В Минобразования рассказали, как будет проходить НМТ и что делать абитуриентам, находящимся за границей
В министерстве образования Украины отчитались, что опыт первой военной вступительной кампании показал эффективность национального мультипредметного теста. Внедрение НМТ позволяет конкурировать с украинскими вузами с западными.
Об этом на брифинге рассказал первый замминистра образования Украины Андрей Витренко.
-
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
-
"Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине
-
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
-
В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
-
Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра
-
Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
-
Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса
-
Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП
-
На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
-
"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Подробности
В Минобразования убеждены, что национальный мультипредметный тест — это хорошая альтернатива ВНО в условиях военного времени. Поскольку украинские абитуриенты имеют возможность продемонстрировать свои знания и побороться за место в вузах даже во время войны.
"НМТ — это однодневный тест. Если вспомним, ВНО — это несколько дней. А сейчас, в период безумной мобильности украинцев, часто меняющих место своего пребывания, очень сложно рассчитывать на проведение какой-то недели для того, чтобы сдавать этот тест" , — рассказал. Витренко.
Максимально участники могут получить 200 баллов при предоставлении правильных ответов на вопросы в каждом из блоков. Для участия в конкурсе на поступление в вуз необходимо иметь не менее 100 баллов.
Известно, что дополнительная сессия запланирована на конец июня — начало июля. Участие в дополнительной сессии смогут принять участники НМТ, которые не смогли присутствовать на основной.
Что делать абитуриентам, находящимся за границей
Андрей Витренко заявил, что количество пунктов сдачи НМТ за границей будет расширено, чтобы украинцы имели возможность добраться до них без логистических проблем.
"Расширение количества точек за границей, где можно будет сдавать НМТ — это абсолютно четкий план. Мы контактируем с нашими коллегами из министерств образования стран Европейского сообщества и мы уверены, что это позволит нам расширить эту сеть", — сообщил первый замминистра МОУ.
Напомним, ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады внес ряд изменений в Закон об образовании на 2023 год.