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В Минобразования рассказали, как будет проходить НМТ и что делать абитуриентам, находящимся за границей

23 января 2023 16:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Как будет проходить национальный мультипредметный тест — разъяснение от Минобразования
Национальный мультипредметный тест состоится в июне
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В министерстве образования Украины отчитались, что опыт первой военной вступительной кампании показал эффективность национального мультипредметного теста. Внедрение НМТ позволяет конкурировать с украинскими вузами с западными.

Об этом на брифинге рассказал первый замминистра образования Украины Андрей Витренко.

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Подробности

В Минобразования убеждены, что национальный мультипредметный тест — это хорошая альтернатива ВНО в условиях военного времени. Поскольку украинские абитуриенты имеют возможность продемонстрировать свои знания и побороться за место в вузах даже во время войны.

"НМТ — это однодневный тест. Если вспомним, ВНО — это несколько дней. А сейчас, в период безумной мобильности украинцев, часто меняющих место своего пребывания, очень сложно рассчитывать на проведение какой-то недели для того, чтобы сдавать этот тест" , — рассказал. Витренко.

Максимально участники могут получить 200 баллов при предоставлении правильных ответов на вопросы в каждом из блоков. Для участия в конкурсе на поступление в вуз необходимо иметь не менее 100 баллов.

Известно, что дополнительная сессия запланирована на конец июня — начало июля. Участие в дополнительной сессии смогут принять участники НМТ, которые не смогли присутствовать на основной.

Что делать абитуриентам, находящимся за границей

Андрей Витренко заявил, что количество пунктов сдачи НМТ за границей будет расширено, чтобы украинцы имели возможность добраться до них без логистических проблем.

"Расширение количества точек за границей, где можно будет сдавать НМТ — это абсолютно четкий план. Мы контактируем с нашими коллегами из министерств образования стран Европейского сообщества и мы уверены, что это позволит нам расширить эту сеть", — сообщил первый замминистра МОУ.

Напомним, ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады внес ряд изменений в Закон об образовании на 2023 год.

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