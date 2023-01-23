Як відбуватиметься національний мультипредметний тест — роз’яснення від Міносвіти

Національний мультипредметний тест відбудеться у червні

У міністерстві освіти України відзвітували, що торішній досвід першої воєнної вступної кампанії показав ефективність національного мультипредметного тесту. Впровадження НМТ дозволяє конкурувати українським ВНЗ із західними.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко.

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У Міносвіти переконані, національний мультипредметний тест — це хороша альтернатива ЗНО в умовах воєнного часу. Оскільки українські вступники мають можливість продемонструвати свої знання та поборотися за місце у вишах навіть під час війни.

"НМТ — це одноденний тест. Якщо згадаємо, ЗНО — це декілька днів. А зараз, в період шаленої мобільності українців, які часто змінюють місце свого перебування, дуже складно розраховувати на проведення якогось тижня для того, щоб складати цей тест", — розповів Вітренко.

Максимально учасники можуть отримати 200 балів за умови надання правильних відповідей на запитання у кожному з блоків. Для участі у конкурсі на вступ до вишу необхідно мати щонайменше 100 балів.

Відомо, що додаткова сесія запланована на кінець червня — початок липня. Участь у додатковій сесії зможуть взяти ті учасники НМТ, які не змогли бути присутніми на основній.

Що робити вступникам, які перебувають за кордоном

Андрій Вітренко заявив, що кількість пунктів складання НМТ за кордоном буде розширено, аби українці мали можливість дістатися до них без логістичних проблем.

"Розширення кількості точок за кордоном, де можна буде здавати НМТ — це абсолютно чіткий план. Ми контактуємо з нашими колегами з міністерств освіти країн Європейської спільноти і ми впевнені, що це дасть нам змогу розширити цю мережу", — повідомив перший заступник міністра МОУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради вніс ряд змін до Закону про освіту на 2023 рік.