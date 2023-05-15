В Минобразования решили, когда в Украине начнутся летние каникулы для школьников

Дети в школе. Фото: Pixabay

В Минобразования решили, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Учебный год начался 1 сентября 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, которую начала Российская Федерация.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Когда начнутся летние каникулы

В Минобразования спланировали календарь, согласно которому учебный год 2022-2023 предусматривал традиционные четыре четверти и каникулы.

Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.

К тому же в рамках учебного года школьники ходили на каникулы три раза:

осенние — с 24 по 30 октября 2022 года;

зимние — с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние — с 27 марта по 2 апреля 2023 года;

Многие школы в Киеве не проводили осенние каникулы, чтобы перенести их на зимнее время. В столичных учебных заведениях обучение продлится до 1 июля.

Когда в Украине закончится учебный год в школах

В образовательном законе говорится, что продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. В условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабинет министров решил снизить продолжительность обучения до 155 дней.

В Минобразования рассказали, что областные администрации и педагоги могут самостоятельно принимать решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.

Некоторые образовательные учреждения уже объявили, что учебный год продлится до 16 июня.

Напомним, министр образования Оксен Лесовой рассказал, что разработают проект стандартов, предусматривающих введение отдельного курса полового воспитания в школьное образование. Однако не все в МОН с этим согласны.

Также мы писали, что в Минобразования рассказали, будут ли сокращать количество предметов в школах. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что никаких сокращений предметов не будет, включая естественнонаучные дисциплины, такие как химия, физика и биология. Обсуждается оптимизация нагрузки на учеников и концептуальные вопросы.