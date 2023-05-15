У Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули для школярів

Діти в школі. Фото: Pixabay

У Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули в школах та скільки будуть відпочивати діти. Навчальний рік розпочався 1 вересня 2022 року, попри повномасштабну війну, яку розпочала Російська Федерація.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Коли розпочнуться літні канікули

У Міносвіти спланували календар, згідно з яким навчальний рік 2022-2023 передбачав традиційні чотири чверті та канікули.

Більшість українських школярів будуть відпочивати з 16 червня по 1 вересня.

До того ж у межах цього навчального року школярі ходили на канікули три рази:

осінні — з 24 по 30 жовтня 2022 року;

зимові — з 26 грудня 2022 по 8 січня 2023;

весняні — з 27 березня до 2 квітня 2023;

Багато шкіл у Києві не проводили осінні канікули, щоб перенести їх на зимовий час. У столичних навчальних закладах навчання триватиме до 1 липня.

Коли в Україні закінчиться навчальний рік у школах

В освітньому законі йдеться, що тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. В умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабінет міністрів вирішив зменшити тривалість навчання до 155 днів.

У Міносвіти розповіли, що обласні адміністрації та освітяни можуть самостійно ухвалювати рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.

Деякі освітні заклади вже оголосили, що навчальний рік триватиме до 16 червня.

Нагадаємо, міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що розроблять проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту. Проте не всі у МОН з цим погоджуються.

Також ми писали, що у Міносвіти розповіли, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах. Заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив, що жодних скорочень предметів не буде, включаючи природничо-наукові дисципліни, такі як хімія, фізика та біологія. Натомість обговорюється оптимізація навантаження на учнів та концептуальні питання.