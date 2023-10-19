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В Monobank опровергли фейк о блокировании карточек военнообязанным

19 октября 2023 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Monobank опровергли фейк о блокировании карточек военнообязанным
Мужчина снимает деньги с карты. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Информация о блокировке карт Monobank у военнообязанных это фейк и ИПСО, которое хотят навязать укринцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.

Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Фейк о блокировке карт военнообязанным

По словам Гороховского, новости о блокировании карт его банка это фейк и ИПСО.

"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд, будет заблокирована возможность использовать банки", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Еще в сентябре в сети начали распространяться слухи, что банки будут замораживать карточки мужчинам, которые уклоняются от службы мужчинам. Такая блокировка происходит на основе решений Государственной исполнительной службы по списанию штрафов за нарушение правил военного учета.

Однако юристы утверждают, что в украинском законодательстве нет положения, которое бы предполагало предоставление прямого разрешения на блокирование банковских счетов уклонистам. Однако потерять доступ к средствам можно по другим причинам. Исполнительная служба может заблокировать счета, только если военнообязанный гражданин не уплатил административный штраф.

Напомним, как правило, граждане лично получают повестки на улице, в общественных местах, на работе или по месту жительства. Однако нередко этот документ оставляют прямо в дверях квартиры. Юристы рассказали, что в таком случае следует делать военнообязанным украинцам.

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