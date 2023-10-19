У Monobank спростували фейк про блокування карток військовозобов'язаним

Чоловік знімає гроші з картки. Фото: google

Інформація про блокування карток Monobank у військовозобов'язаних це фейк та ІПСО, яке хочуть нав'язати українцям. Банк буде блокувати можливість використання карток тим, хто використовує для пропаганди бренд компанії.

Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Фейк про блокування карток військовозобов'язаним

За словами Гороховського, новини про блокування карток його банку це фейк та ІПСО.

"Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд буде заблоковано можливість використовувати банки", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Ще у вересні у мережі почали ширитися чутки, що банки будуть заморожувати картки чоловікам, які ухиляються від служби. Таке блокування відбувається на основі рішень Державної виконавчої служби щодо списання штрафів за порушення правил військового обліку.

Однак юристи стверджують, що в українському законодавстві немає положення, яке б передбачало надання прямого дозволу на блокування банківських рахунків призовників, котрі ухиляються від мобілізації. Однак втратити доступ до коштів можна з інших причин. Виконавча служба може заблокувати рахунки тільки, якщо військовозобов'язаний громадянин не сплатив адміністративний штраф.

Нагадаємо, як правило, громадяни особисто отримують повістки на вулиці, у громадських місцях, на роботі або за місцем проживання. Проте, не рідко цей документ залишають просто в дверях квартири. Юристи розповіли, що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям.