Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине arrow

В МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине

19 октября 2023 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине
Люди заряжают гаджеты в "Пункте несокрушимости". Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Украине работает уже более 1000 пунктов несокрушимости. Поскольку обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и длительные отключения электричества возможны, власти готовятся ко всем сценариям.

Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев в эфире телемарафона.

Читайте также:

Сколько пунктов несокрушимости уже работает в Украине

Сергеев рассказал, что обстрелы врагом объектов энергетической инфраструктуры и длительные отключения электричества возможны и поэтому МВД инициировало создание Координационного штаба.

Как известно, этот штаб осуществляет контроль всех органов власти, правоохранительных органов по оказанию помощи гражданам в осенне-зимний период и мониторинг ситуации работы пунктов несокрушимости и укрытий.

"Создано 13 300 пунктов, проводится работа по их надлежащему обеспечению. На базе ГСЧС 1 254 пункта, 1 004 функционируют с 1 октября. 752 — стационарные пункты, 252 — мобильные. Еще 250 — мобильные на базе палаток и транспортных средств. Они готовы к использованию во время обострения ситуации", — отчитался замглавы МВД.

Напомним, что МВД совместно с Минцифры планирует отражать в "Дії" все укрытия и пункты несокрушимости. В новом сервисе будет вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что найбольше пунктов несокрушимости развернули в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме