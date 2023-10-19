В МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине

Люди заряжают гаджеты в "Пункте несокрушимости". Фото: Новини.LIVE

На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Украине работает уже более 1000 пунктов несокрушимости. Поскольку обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и длительные отключения электричества возможны, власти готовятся ко всем сценариям.

Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев в эфире телемарафона.

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Сергеев рассказал, что обстрелы врагом объектов энергетической инфраструктуры и длительные отключения электричества возможны и поэтому МВД инициировало создание Координационного штаба.

Как известно, этот штаб осуществляет контроль всех органов власти, правоохранительных органов по оказанию помощи гражданам в осенне-зимний период и мониторинг ситуации работы пунктов несокрушимости и укрытий.

"Создано 13 300 пунктов, проводится работа по их надлежащему обеспечению. На базе ГСЧС 1 254 пункта, 1 004 функционируют с 1 октября. 752 — стационарные пункты, 252 — мобильные. Еще 250 — мобильные на базе палаток и транспортных средств. Они готовы к использованию во время обострения ситуации", — отчитался замглавы МВД.

Напомним, что МВД совместно с Минцифры планирует отражать в "Дії" все укрытия и пункты несокрушимости. В новом сервисе будет вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования.

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что найбольше пунктов несокрушимости развернули в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.