У МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні

Люди заряджають гаджети у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

На базі Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні працює вже понад 1000 пунктів незламності. Оскільки обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури та тривалі відключення електрики можливі, влада готується до усіх сценаріїв.

Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Скільки пунктів незламності вже працює в Україні

Сергєєв розповів, що обстріли ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури та тривалі відключення електрики можливі і через це МВС ініціювало створення Координаційного штабу.

Як відомо, цей штаб здійснює контроль всіх органів влади, правоохоронних органів із надання допомоги громадянам під час осінньо-зимового періоду; моніторинг ситуації щодо роботи пунктів незламності та укриттів.

"Створено 13 300 пунктів, проводиться робота щодо їх належного забезпечення. На базі ДСНС 1 254 пунктів, 1 004 функціонують з 1 жовтня. 752 — стаціонарні пункти, 252 — мобільні. Ще 250 — мобільні на базі наметів і транспортних засобів. Вони готові до використання під час загострення ситуації", — відзвітував заступник очільника МВС.

Нагадаємо, що МВС спільно з Мінцифри планує відображати в "Дії" всі укриття та пункти незламності. У новому сервісі буде вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

Також нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що найбільше пунктів незламності розгорнули на Дніпропетровщині, у Києві та Харківщині.