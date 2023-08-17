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У нардепов Ярослава Железняка и Ольги Коваль родился сын: первое фото малыша

17 августа 2023 13:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
У нардепов Ярослава Железняка и Ольги Коваль родился сын: первое фото малыша
Министр Юстиции Денис Малюска в марте лично женил Ярослава Железняка и Ольгу Коваль. Фото: Ярослав Железняк/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль стали родителями. У них родился сын.

Об этом сообщил нардеп в своих соцсетях.

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"Первое фото втроём", — поделился и подписал фото Ярослав Железняк.

"Автоматически мандат не выдается"

"Сынок, ты родился в самые тяжелые времена для нашего Государства. Но впереди тебя ждут и самые лучшие времена. Ты носишь имя моего отца, будь достоин его. С появлением на Мир, Иван Ярославович. P.S. Нет, ребенку, рожденному у двух депутатов, автоматически мандат не выдаётся. Все сам — нечего сидеть на шее у родителей", — написал депутат.

Скриншот сообщения

Как известно, Ярослав Железняк был избран в Верховную Раду от партии "Голос".

Что известно о жене депутата

Елена Коваль была избрана от партии "Слуга народа", но в ноябре 2021 она была исключена. В настоящее время она входит в межфракционное объединение "Розумна політика", главой которого является Дмитрий Разумков.

Напомним, жена футболиста Александра Зинченко Влада "засветила" фигуру спустя неделю после вторых родов. Журналистка, родившая вторую дочь, ошеломила отличной физической формой.

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