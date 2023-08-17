У нардепів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син: перше фото малюка

Міністр Юстиції Денис Малюська в березні особисто одружив Ярослава Железняка і Ольгу Коваль. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син.

Про це повідомив нардеп у своїх соцмережах.

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"Перше фото у трьох", — поділився та підписав фото Ярослав Железняк.

"Автоматично мандат не видається"

"Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають і найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його. З появою на Світ, Іване Ярославовичу. P. S. Ні, дитині, народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам — нічого сидіти на шиї у батьків", — написав депутат.

Скриншот допису

Як відомо, Ярослава Железняка було обрано до Верховної Ради від партії "Голос".

Що відомо про дружину депутата

Олена Коваль була обрана від партії "Слуга народу", але у листопаді 2021 її було виключено. Наразі вона входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", очільником якого є Дмитро Разумков.

Нагадаємо, дружина футболіста Олександра Зінченка Влада "засвітила" фігуру через тиждень після других пологів. Журналістка, яка народила другу доньку, приголомшила відмінною фізичною формою.