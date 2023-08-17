Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У нардепів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син: перше фото малюка arrow

У нардепів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син: перше фото малюка

17 серпня 2023 13:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У нардепів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син: перше фото малюка
Міністр Юстиції Денис Малюська в березні особисто одружив Ярослава Железняка і Ольгу Коваль. Фото: Ярослав Железняк/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син. 

Про це повідомив нардеп у своїх соцмережах

Читайте також:

Подружжя назвало хлопчика Іваном на честь батька Ярослава Железняка.

На зображенні може бути: 1 особа, немовля, лікарня та текст
"Перше фото у трьох", — поділився та підписав фото Ярослав Железняк.

"Автоматично мандат не видається"

"Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають і найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його. З появою на Світ, Іване Ярославовичу. P. S. Ні, дитині, народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам — нічого сидіти на шиї у батьків", — написав депутат.

Скриншот допису

Як відомо, Ярослава Железняка було обрано до Верховної Ради від партії "Голос".

Що відомо про дружину депутата

Олена Коваль була обрана від партії "Слуга народу", але у листопаді 2021 її було виключено. Наразі вона входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", очільником якого є Дмитро Разумков.

Нагадаємо, дружина футболіста Олександра Зінченка Влада "засвітила" фігуру через тиждень після других пологів. Журналістка, яка народила другу доньку, приголомшила відмінною фізичною формою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз