У нардепів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син: перше фото малюка
Народні депутати Ярослав Железняк і Ольга Коваль стали батьками. В них народився син.
Про це повідомив нардеп у своїх соцмережах.
Подружжя назвало хлопчика Іваном на честь батька Ярослава Железняка.
"Автоматично мандат не видається"
"Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають і найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його. З появою на Світ, Іване Ярославовичу. P. S. Ні, дитині, народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам — нічого сидіти на шиї у батьків", — написав депутат.
Як відомо, Ярослава Железняка було обрано до Верховної Ради від партії "Голос".
Що відомо про дружину депутата
Олена Коваль була обрана від партії "Слуга народу", але у листопаді 2021 її було виключено. Наразі вона входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", очільником якого є Дмитро Разумков.
Нагадаємо, дружина футболіста Олександра Зінченка Влада "засвітила" фігуру через тиждень після других пологів. Журналістка, яка народила другу доньку, приголомшила відмінною фізичною формою.