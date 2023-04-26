У старейшей украинской мамы отобрали дочь: шокирующие детали дела

Самая старая мама Украины Валентина Пидвербная. Фото: Общественное. Чернигов

У старейшей матери Украины, 78-летней Валентины Пидвербной из Чернигова, забрали 12-летнюю дочь Анну-Марию. По словам девочки, мать ее бьет, издевается и не позволяет мыться. На это отреагировали сотрудники ювенальной полиции и забрали ребенка в больницу.

Об этом пишет "Суспільне".

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Подробности скандального дела

Черниговский городской совет принял решение немедленно отобрать ребенка у старшей матери Украины Валентины Подвербной. Все из-за угрозы для жизни девочки. На днях Анна-Мария опубликовала сообщение в соцсетях, в котором рассказала, что ее мать издевается над ней как физически, так и психологически.

Как Валентина Пидвербная стала матерью

В феврале 2011 года она родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. Первые интервью старшая мама давала еще в роддоме, рассказывая, что мечтала о материнстве.

Самая старая мама Валентина Пидвербная после рождения ребенка в роддоме. Фото: Суспільне. Чернігів

"Когда я ехала, собирала, было 12 тысяч. А потом после 12 тысяч стало 25 тысяч. Сама откладывала. У меня села, огорода, дачи нет. Я на картофеле с маслом сидели, откладывала деньги", — говорит Пидвербная.

С чего все началось

В Черниговском городском совете уверяют: Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы из-за обращения из школы по поведению девочки. После этого женщина стала избегать камер и отказывалась от интервью.

С прошлого года семья состоит на учете службы. В ноябре 2022-го представители ювенальной полиции составили на Валентину Пидвербную два админпротока протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. В январе этого года дело рассматривалось в закрытом режиме. В марте ее закрыли, ведь суд не увидел в действиях женщины состава админправонарушения.

И уже через 4 месяца, в конце апреля, появляется сообщение якобы от дочери Пидвербной Анны-Марии в инстаграм. Там ребенок рассказывает, что мама бьет, царапает, травит, запрещает мыться. Также есть слова, что женщина хочет довести ее до самоубийства.

Скрин сообщения из соцсети Instagram якобы дочери старейшей матери Украины — Анны-Марии. Фото: Суспільне. Чернігів

В Нацполиции отреагировали сразу

"Полиция немедленно отреагировала на увиденное и прибыла на место происшествия вместе с соответствующими службами. В ходе проверки было установлено, что ребенок находится в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие. Со стороны матери отсутствует надлежащая забота о развитии ребенка и его здоровье " , — говорит спикер Нацполиции области Наталья Слабеняк.



В ходе общения с правоохранителями девочка подтвердила слова, которые писала в публикации. После составленного акта оценки безопасности было принято решение о том, что ребенка необходимо отбирать. Ребенка забрали и привезли в больницу.

Что будет с ребенком

"Во время осмотра врачи не обнаружили на теле девочки следов физического насилия. Пока она будет находиться в больнице. После решения исполкома об изъятии служба должна подать иск в суд. Именно он будет решать дальнейшую судьбу 12-летней Анны-Марии", — говорится в сообщении.

Также служба будет наблюдать за матерью девочки, будет ли она интересоваться ее судьбой. Свою позицию женщина может отстаивать в суде.

Напомним, ранее мы писали, что нужно, чтобы вернуться в Украину с детьми, какой перечень правил и документов.