У настарішої української мами відібрали доньку: шокуючі деталі справи

Найстаріша мама України Валентина Підвербна. Фото: Суспільне. Чернігів

У найстарішої матері України, 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова, забрали 12-річну дочку Анну-Марію. За словами дівчинки, мати її бʼє, знущаєтья та не дозволяє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні.

Про це пише "Суспільне".

Читайте також:

Подробиці скандальної справи

Чернігівська міська рада прийняла рішення негайно відібрати дитину у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Усе через загрозу для життя дівчинки. Днями Анна-Марія опублікувала допис у соцмережах, в якому розповіла, що її мати знущається над нею як фізично, так і психологічно.

Як Валентина Підвербна стала матірʼю

У лютому 2011 року вона народиила донькузавдяки штучному запліденню. Перші інтервʼю настаріша мама давала ще у пологовому, розповідаючи, що мріяла про материнство.

Найстаріша мама Валентина Підвербна після народження дитини в пологовому. Фото: Суспільне. Чернігів

"Коли я їхала, збирала, було 12 тисяч. А потім після 12 тисяч стало 25 тисяч. Сама відкладала. У мене села, городу, дачі немає. Я на картоплі з олією сиділи, відкладала гроші", — каже Підвербна.

З чого все почалось

У Чернігівській міській раді запевняють: Підвербна та її донька постійно були під контролем служби через звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. Після цього жінка стала уникати камер та відмовлялась від інтервʼю.

З минулого року родина перебуває на обліку служби. У листопаді 2022-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адмінпротокли протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. У січні цього року справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили, адже суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.

І вже через через 4 місяці, у кінці квітня, зʼявляється допис нібито від дочки Підвербної Анни-Марії в інстаграм. Там дитина розповідає, що мама б’є, дряпає, цькує, забороняє митися. Також є слова, що жінка хоче довести її до самогубства.

Скрін допису з соцмережі Instagram нібито доньки найстаршої матері України — Анни-Марії. Фото: Суспільне. Чернігів

У Нацполіції відреагували відразу

"Поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом з відповідними службами. В ході перевірки було встановлено, що дитина перебуває в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насилля. З боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини і її здоров’я", — каже речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.



У ході спілкування з правоохоронцями дівчинка підтвердила свої слова, які писала в публікації. Після складеного акту оцінки безпеки було прийнято рішення, що дитину необхідно відбирати. Дитину забрали і привезли до лікарні.

Що буде з дитиною

"Під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства. Поки вона перебуватиме в лікарні. Після рішення виконкому про відібрання служба має подати позов до суду. Саме він вирішуватиме подальшу долю 12-річної Анни-Марії", — йдеться в повідомленні.

Також служба спостерігатиме за матір’ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію жінка може відстоювати в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно, щоб повернутись в Україну з дітьми який перелік правил і документів.