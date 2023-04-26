У настарішої української мами відібрали доньку: шокуючі деталі справи
У найстарішої матері України, 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова, забрали 12-річну дочку Анну-Марію. За словами дівчинки, мати її бʼє, знущаєтья та не дозволяє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні.
Про це пише "Суспільне".
Подробиці скандальної справи
Чернігівська міська рада прийняла рішення негайно відібрати дитину у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Усе через загрозу для життя дівчинки. Днями Анна-Марія опублікувала допис у соцмережах, в якому розповіла, що її мати знущається над нею як фізично, так і психологічно.
Як Валентина Підвербна стала матірʼю
У лютому 2011 року вона народиила донькузавдяки штучному запліденню. Перші інтервʼю настаріша мама давала ще у пологовому, розповідаючи, що мріяла про материнство.
"Коли я їхала, збирала, було 12 тисяч. А потім після 12 тисяч стало 25 тисяч. Сама відкладала. У мене села, городу, дачі немає. Я на картоплі з олією сиділи, відкладала гроші", — каже Підвербна.
З чого все почалось
У Чернігівській міській раді запевняють: Підвербна та її донька постійно були під контролем служби через звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. Після цього жінка стала уникати камер та відмовлялась від інтервʼю.
З минулого року родина перебуває на обліку служби. У листопаді 2022-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адмінпротокли протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. У січні цього року справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили, адже суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.
І вже через через 4 місяці, у кінці квітня, зʼявляється допис нібито від дочки Підвербної Анни-Марії в інстаграм. Там дитина розповідає, що мама б’є, дряпає, цькує, забороняє митися. Також є слова, що жінка хоче довести її до самогубства.
У Нацполіції відреагували відразу
"Поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом з відповідними службами. В ході перевірки було встановлено, що дитина перебуває в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насилля. З боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини і її здоров’я", — каже речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.
У ході спілкування з правоохоронцями дівчинка підтвердила свої слова, які писала в публікації. Після складеного акту оцінки безпеки було прийнято рішення, що дитину необхідно відбирати. Дитину забрали і привезли до лікарні.
Що буде з дитиною
"Під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства. Поки вона перебуватиме в лікарні. Після рішення виконкому про відібрання служба має подати позов до суду. Саме він вирішуватиме подальшу долю 12-річної Анни-Марії", — йдеться в повідомленні.
Також служба спостерігатиме за матір’ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію жінка може відстоювати в суді.
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