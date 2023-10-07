В Германии предлагают сократить льготы для будущих украинских беженцев

Беженцы из Украины. Фото: PAP

Немецкие округа просят сократить льготы для новых беженцев из Украины. Там заявили, что они должны получать их в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежище.

Об этом сообщает Welt.

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"Беженцы войны из Украины, которые недавно прибыли в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", — заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер.

Высший комитет 294 германских округов уже согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже неоднократно предупреждал о перегрузке из-за увеличения количества беженцев. Он выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи для искателей убежища и введение требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов заявил, что считает это требование нереалистичным. По его словам, это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству. Он подчеркнул, что все люди получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", — сказал Алаов.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от высоких ожиданий относительно возможных сокращений.

"Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам прежде всего из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения к правам человека", — подчеркнул он.

По словам Брюкера, уровень выплат для беженцев не может быть изменен произвольно. Он отметил, что конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован.

Однако эксперт по вопросам миграции высказался за коренную перестройку распределения новоприбывших беженцев в Германии.

"Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", — добавил Брюкер.

Напомним, по данным Центра экономических стратегий, в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. Следовательно, экономика Украины будет ежегодно недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП.

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