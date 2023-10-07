У Німеччині пропонують скоротити пільги для майбутніх українських біженців

Біженці з України. Фото: PAP

Німецькі округи просять скоротити пільги для нових біженців з України. Там заявили, що вони мають отримувати їх відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку.

Про це повідомляє Welt.

Читайте також:

Скорочення пільг для українців

"Біженці війни з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку", — заявив президент ради німецьких округів Райнхард Загер.

Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію декілька днів тому.

Рада округів вже неодноразово попереджала про перевантаження через збільшення кількості біженців. Вона виступає за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимоги працювати для біженців.

Прессекретар організації Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов заявив, що вважає цю вимогу нереалістичною. За його словами, це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності. Він наголосив, що всі люди отримали однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин.

"Не може бути ніякого крайнього терміну, який би це змінив", — сказав Алаов.

Експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від високих очікувань щодо можливих скорочень.

"Ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас насамперед через правову визначеність, перспективу справедливої процедури надання притулку та повагу до прав людини", — наголосив він.

За словами Брюкера, рівень виплат для біженців не може бути змінений довільно. Він зазначив, що конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований.

Однак експерт з питань міграції висловився за докорінну перебудову розподілу новоприбулих біженців у Німеччині.

"Ми припустилися помилки в минулому, відправивши більшу кількість біженців у структурно слабкі регіони з високим рівнем безробіття. Це значно зменшило шанси на інтеграцію", — додав Брюкер.

Нагадаємо, за даними Центру економічних стратегій, в Україну не повернеться від 1,3 до 3,3 млн біженців. Відтак, економіка України щороку недоотримуватиме від 2,7% до 6,9% ВВП.

Також ми писали, що Швейцарія виплачуватиме українцям фінансову допомогу за добровільне повернення на батьківщину. Також країна дає оптимальний час на виїзд.