В Германии создали мобильное приложение для украинских беженцев

Мобильное приложение AusweisApp2

Немецкие власти создали специальное мобильное приложение для украинских беженцев. Благодаря этому приложению можно подавать заявления, открывать счета или регистрироваться в агентстве занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Немецкое приложение для украинских беженцев

Немецкие власти создали мобильное приложение для граждан Украины, выехавших в эту страну после начала полномасштабной войны.

Приложение AusweisApp2 позволит украинским беженцам получать ряд электронных услуг.

Какие услуги смогут получить украинцы

С помощью этого приложения украинские беженцы смогут подавать заявления, которым пришлось бы лично идентифицировать себя в государственном органе.

Также украинцы получат возможность подавать через AusweisApp2 заявление на получение поддержки по Федеральному закону о содействии образованию или заявление о регистрации в Федеральном агентстве занятости.

Кроме того, мобильное приложение позволит украинским беженцам дистанционно открывать банковский счет.

Напомним, по словам министра труда Германии Губертуса Гайля, с 1 января 2023 года заработал проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции. Поэтому беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV.

Фото: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik