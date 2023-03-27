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​​​​​​​У Німеччині створили мобільний додаток для українських біженців

27 березня 2023 11:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мобільний додаток AusweisApp2
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Німецька влада створила спеціальний мобільний додаток для українських біженців. Завдяки цьому додатку можна подавати заяви, відкривати рахунки чи реєструватися у агентстві зайнятості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Німецький додаток для українських біженців

Німецька влада створила мобільний додаток для громадян України, які виїхали до цієї країни після початку повномасштабної війни.

Додаток AusweisApp2 дозволить українським біженцям отримувати низку електронних послуг.

Які послуги зможуть отримати українці

За допомогою цього додатку українські біженці зможуть подавати заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі.

Також українці отримають можливість подавати через AusweisApp2 заяву на отримання підтримки згідно з Федеральним законом про сприяння освіті чи заяву щодо реєстрації у Федеральному агентстві зайнятості.

Крім того, мобільний додаток дозволить українським біженцям дистанційно відкривати банківський рахунок.

Нагадаємо, за словами міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, з 1 січня 2023 року запрацював проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тому біженці, які набули нового правового статусу після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV.

Фото: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

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