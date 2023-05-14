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В Германии Зеленскому вручают престижную премию Карла Великого: онлайн-трансляция

14 мая 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии Зеленскому вручают престижную премию Карла Великого: онлайн-трансляция
Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, Владимир Зеленский находится в Германии. Главе государства вручают престижную премию Карла Великого.

Посмотреть прямой эфир с вручения премии можно на канале Новини.LIVE.

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Вручение премии Карла Великого

Владимир Зеленский должен от имени всего украинского народа получить премию Карла Великого от города Аахена. С 1950 года ею награждают деятелей за значительный вклад в развитие европейской интеграции и сотрудничества.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на то, чтобы создать коалицию стран-партнеров, в рамках которой нашим военным будут переданы истребители западного образца.

Также мы писали, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

Добавим, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.

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