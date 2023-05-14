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У Німеччині Зеленському вручають престижну премію Карла Великого: онлайн-трансляція

14 травня 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині Зеленському вручають престижну премію Карла Великого: онлайн-трансляція
Президент України Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 травня, Володимир Зеленський перебуває у Німеччині. Главі державі вручають престижну премію Карла Великого.

Переглянути прямий ефір з вручення премії можна на каналі Новини.LIVE.

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Вручення премії Карла Великого

Володимир Зеленський повинен від імені всього українського народу отримати премію Карла Великого від міста Аахена. З 1950 року нею нагороджують діячів за значний внесок у розвиток європейської інтеграції та співробітництва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що його поїздки до країн Європи спрямовані на те, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої нашим військовим передадуть винищувачі західного зразка.

Також ми писали, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

Додамо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава української держави вже зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром.

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