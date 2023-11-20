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В Париже на аукционе продали шляпу Наполеона почти за 2 миллиона евро

20 ноября 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Париже на аукционе продали шляпу Наполеона почти за 2 миллиона евро
Шляпа Наполеона Бонапарта. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Шляпа, принадлежавшая французскому императору Наполеону Бонапарту, была продана за 1,9 миллиона евро на аукционе в Париже. Аукционисты говорят, что шляпа является настоящим святым Граалем.

Об этом пишет BBC.

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Предварительно, двурогая шляпа из черного бобра была оценена в 600 000–800 000 евро (525 850–701 131 фунтов).

Человек, купивший шапку, не заявил о себе.

Историки говорят, что шляпа была частью бренда Наполеона. Ношение в сторону делало его узнаваемым в бою. В течение многих лет он владел примерно 120 двурогими шляпами.

Однако считается, что на сегодняшний день до нас дошло только 20 — многие из них в частных коллекциях.

В "black beaver" болтают два-черненые шапки с брошенными трёхцветными ящиками, находящимися на франковом императоре Наполеона Bonaparte, от коллекции Jean Louis Noisiez, имея место перед ходьбой в Осени, гастрономический дом, в Париже, Франции, 6 ноября
Двурогая шляпа Наполеона. Фото: Reuters

Шляпа продается вместе с другими наполеоновскими памятными вещами, собранными промышленником, умершим в прошлом году.

Напомним, в Лондоне на аукционе Sotheby's бутылка виски "The Macallan" в 1926 году была продана за 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что такая сумма продаж является новым рекордом для любой бутылки алкоголя или вина, которая была продана на аукционе.

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