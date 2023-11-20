В Париже на аукционе продали шляпу Наполеона почти за 2 миллиона евро
Шляпа, принадлежавшая французскому императору Наполеону Бонапарту, была продана за 1,9 миллиона евро на аукционе в Париже. Аукционисты говорят, что шляпа является настоящим святым Граалем.
Об этом пишет BBC.
Что известно о двурогой шляпе Наполеона
Предварительно, двурогая шляпа из черного бобра была оценена в 600 000–800 000 евро (525 850–701 131 фунтов).
Человек, купивший шапку, не заявил о себе.
Историки говорят, что шляпа была частью бренда Наполеона. Ношение в сторону делало его узнаваемым в бою. В течение многих лет он владел примерно 120 двурогими шляпами.
Однако считается, что на сегодняшний день до нас дошло только 20 — многие из них в частных коллекциях.
Шляпа продается вместе с другими наполеоновскими памятными вещами, собранными промышленником, умершим в прошлом году.
Напомним, в Лондоне на аукционе Sotheby's бутылка виски "The Macallan" в 1926 году была продана за 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что такая сумма продаж является новым рекордом для любой бутылки алкоголя или вина, которая была продана на аукционе.
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